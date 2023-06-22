AirTag помог найти очень необычный предмет. Воры явно были не в себе

Олег

AirTag

Фото: 9to5Mac

В сети появилась история о том, как владелец ресторана нашел часть оформления здания с помощью AirTag. Об этом написали в 9to5Mac.

Согласно источнику, всё произошло в Сан-Антонии, штат Техас. Недавно открывшийся ресторан Tacos Don Manolito однажды утром недосчитался одного из элементов экстерьера — статуи быка Маноло, которая является талисманом заведения. Несмотря на то, что бык сделан из стекловолокна, он весит около 70 кг и его нереально утащить в одиночку.

Однако, случилось именно это: владелец ресторана Дэвид Барке пришел утром на работу и не обнаружил быка, хотя вечером он был на месте. По счастливой случайности он ранее засунул в статую AirTag, даже не подозревая, что он реально понадобится.

С помощью данных геометки полиция быстро нашла талисман ресторана. Люди, у которых его забрали, якобы купили быка у другого человека, но так и не смогли ответить, для чего он им нужен. Этот вопрос до сих пор открыт: неясно, какому вору мог понадобиться 70-килограммовый бык, которого знает весь город. 

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Источник:
9to5Mac
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