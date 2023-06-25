AirTag помог найти украденную машину — но лучше бы метки вообще не было

Фото: WCCF Tech



В сети рассказали печальный случай о том, как AirTag косвенно поспособствовал трагедии. Подробности описаны в WCCF Tech.



Согласно источнику, всё началось с угона автомобиля пожилой женщины по имени Виктория Энн Мари Хэмптон. Машину украли четыре вора, трое из которых — подростки. Перед этим Энн Мари спрятала внутри авто смарт-метку AirTag и поэтому очень быстро сама выследила местоположения машины. Лучше бы она этого не делала.



В полицейском отчете сообщается, что представители власти обнаружили Энн Мари с огнестрельным ранением на улице. Женщину срочно забрали врачи, но спасти её не удалось — пострадавшая скончалась в больнице. После этого полиция выследила банду и задержала троих преступников в Южной Калифорнии.



Главной причиной гибели Энн Мари стало то, что она не сообщила в полицию об угоне, а решила выслеживать машину с AirTag своими силами, чего ни в коем случае делать нельзя.

А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides