AirTag помог найти украденную машину — но лучше бы метки вообще не было

Олег

AirTag

Фото: WCCF Tech

В сети рассказали печальный случай о том, как AirTag косвенно поспособствовал трагедии. Подробности описаны в WCCF Tech.

Согласно источнику, всё началось с угона автомобиля пожилой женщины по имени Виктория Энн Мари Хэмптон. Машину украли четыре вора, трое из которых — подростки. Перед этим Энн Мари спрятала внутри авто смарт-метку AirTag и поэтому очень быстро сама выследила местоположения машины. Лучше бы она этого не делала.

В полицейском отчете сообщается, что представители власти обнаружили Энн Мари с огнестрельным ранением на улице. Женщину срочно забрали врачи, но спасти её не удалось — пострадавшая скончалась в больнице. После этого полиция выследила банду и задержала троих преступников в Южной Калифорнии.

Главной причиной гибели Энн Мари стало то, что она не сообщила в полицию об угоне, а решила выслеживать машину с AirTag своими силами, чего ни в коем случае делать нельзя. 

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Источник:
WCCF Tech
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Комментарии

Максим
+16
Максим
Почему на айгайдес всё время конченые заголовки у статей?
42 минуты назад
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+30
Siri Максим
Странное мнение. Вы внимательно прочли? Вроде всё подходит 🤷‍♂️ иногда у них бывает кликбейт, ну думаю что не от хорошей жизни его используют
34 минуты назад
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