AirTag помог раскрыть крысиную схему Немецкого Красного Креста

Фархад

AirTag

Молодой житель Германии решил выяснить, что на самом деле происходит с вещами, которые люди годами скидывают в ящики для пожертвований. Для этого он решил отдать на благотворительность пару кроссовок, предварительно вшив в них AirTag. От результата в шоке не только он.

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Энтузиаст снял на видео процесс установки AirTag, а затем он скинул их в контейнер для пожертвований Красного Креста в Мюнхене. Спустя 5 дней и несколько пересечений границы кроссовки оказались на витрине магазина в Боснии и Герцеговине.

Согласно трекингу через «Локатор», AirTag сделал остановки в Австрии, Словении и Хорватии, прежде чем приземлиться в боснийском магазине с ценником в 10 евро. Но на этом история не закончилась — владелец кроссовок выехал в Казин, чтобы выкупить свою обувь.



На вопрос, откуда взялись кроссовки, сотрудница магазина ответила, что их доставил её начальник, который живет в Германии. Вот вам и схема.

В своё оправдание Немецкий Красный Крест разместил процесс сортировки вещей:

«У нас около 18 000 контейнеров для подержанной одежды по всей Германии. У нас есть две разные модели переработки. В одной — одежда сортируется Немецким Красным Крестом (DRK), а подходящие вещи распределяются по нашим складам и комиссионным магазинам. Во второй — всё содержимое контейнера продается компании по переработке. Доходы, которые Красный Крест получает от этого, поддерживают наши уставные миссии».

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Источник:
9to5
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Комментарии

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olg1270@icloud.com
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час назад в 11:54
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