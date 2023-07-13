AirTag помог засадить за решетку странного грабителя

Олег

AirTag
Фото: Future


В Великобритании смарт-метка Apple помогла выследить грабителя-домушника. Об этом пишет iMore.

Согласно источнику, хозяйка частного дома в Великобритании забыла закрыть входную дверь на ключ. Этим воспользовался 28-летний домушник: он вскочил в коридор и украл сумочку и ключи от автомобиля. На свою беду он не заметил прикрепленный к связке ключей AirTag — точнее заметил, но не придал значения. Похоже, что он просто не знал предназначения этой штуковины.

Благодаря метке женщина быстро выследила вора и неожиданно предъявила ему претензии прямо в лицо. Парень попытался выкрутиться и сказал, что нашел эти ключи, а теперь добросовестно возвращает владелице. Однако полиция добыла записи с камер видеонаблюдения, сопоставила одежду на грабителе и сложила два плюс два.

В итоге парня посадили на 15 месяцев. Возможно, он больше не будет воровать; или хотя бы изучит новинки электроники — для домушника в 2023 году крайне странно не знать о существовании смарт-меток. 

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Источник:
iMore
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Комментарии

+921
Permyak
Ограбление — это открытое похищение имущества. Кража — скрытое похищение. Если верить написанному, герой повествования совершал кражи (более мелкие преступления), но не ограбления
2 часа назад в 23:33
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