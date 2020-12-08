Аккумулятор

Китайские учёные разработали аккумулятор принципиально нового типа. Он способен вмещать в себя в 10 раз больше энергии, чем распространённые литий-ионные батареи при сохранении тех же габаритов и массы.

Токосъемник, цинковый анод, катод и сепаратор нанесены несколькими слоями на химически стабильную полимерную пленку с помощью трафаретной печати. В катоде аккумулятора используется покрытие из оксида свинца, которое позволяет увеличить электропроводимость и долговечность накопителя энергии. Температура плавления материалов составляет приблизительно 200 °C, то есть даже при сильном нагреве во время зарядки аккумулятор остаётся относительно безопасным. Максимальная ёмкость этого аккумулятора около 50 мАч на квадратный сантиметр.

Конечно, не обошлось без недостатков. Из-за конструктивных особенностей невозможно создать аккумулятор высокой ёмкости для использования в смартфонах, планшетах, ноутбуках, электросамокатах и электромобилях. Его применение может быть ограничено только относительно небольшими гаджетами, вроде смарт-часов, фитнес-браслетов и различных датчиков, потребляющих очень мало энергии. К положительным моментам можно отнести то, что такой аккумулятор может быть гибким и почти не занимает место. То есть его, к примеру, можно разместить в ремешке часов с тонким корпусом.


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Ссылки по теме:

Будущее космических полетов: НАСА будет заправлять спутники прямо на орбите Будущее космических полетов: НАСА будет заправлять спутники прямо на орбите

Искусственные белки открывают новую эру умной клеточной терапии Искусственные белки открывают новую эру умной клеточной терапии

Как исследование близнецов помогло НАСА узнать устойчивость человеческого организма в космосе Как исследование близнецов помогло НАСА узнать устойчивость человеческого организма в космосе