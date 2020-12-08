





Китайские учёные разработали аккумулятор принципиально нового типа. Он способен вмещать в себя в 10 раз больше энергии, чем распространённые литий-ионные батареи при сохранении тех же габаритов и массы.Токосъемник, цинковый анод, катод и сепаратор нанесены несколькими слоями на химически стабильную полимерную пленку с помощью трафаретной печати. В катоде аккумулятора используется покрытие из оксида свинца, которое позволяет увеличить электропроводимость и долговечность накопителя энергии. Температура плавления материалов составляет приблизительно 200 °C, то есть даже при сильном нагреве во время зарядки аккумулятор остаётся относительно безопасным. Максимальная ёмкость этого аккумулятора около 50 мАч на квадратный сантиметр.Конечно, не обошлось без недостатков. Из-за конструктивных особенностей невозможно создать аккумулятор высокой ёмкости для использования в смартфонах, планшетах, ноутбуках, электросамокатах и электромобилях. Его применение может быть ограничено только относительно небольшими гаджетами, вроде смарт-часов, фитнес-браслетов и различных датчиков, потребляющих очень мало энергии. К положительным моментам можно отнести то, что такой аккумулятор может быть гибким и почти не занимает место. То есть его, к примеру, можно разместить в ремешке часов с тонким корпусом.