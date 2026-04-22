Актриса Анна Пересильд стала лицом новой серии смартфонов HUAWEI nova 15 со слоганом “Портретная съемка нового уровня”. Визуальный образ героини подчеркивает главную идею линейки — гармонию выразительного дизайна и высокое качество мобильной фотографии, которые важны для молодой аудитории.

Смартфоны серии HUAWEI nova 15 предлагают пользователям продвинутые возможности съемки, включая улучшенные портретные режимы, работу с освещением и алгоритмы обработки изображения на базе ИИ. Особое внимание уделено фронтальной и основной камерам , а также инструментам для создания контента, что делает устройство актуальным для активных пользователей соцсетей.Образ Анны Пересильд отражает идею свободы самовыражения и демонстрирует, как технологии могут становиться частью личного визуального языка.