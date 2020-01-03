Apple
Стоимость акций Apple 2 января впервые перевалила отметку 300 долларов. На момент закрытия торгов их цена выросла на 2,3% и составила $300,35. Рыночная капитализация компании достигла 1,33 триллиона долларов.

Сообщается, что на втором месте по капитализации идет Microsoft с 1,23 триллиона долларов. Напомним, акции Apple впервые превысили 200 долларов в августе 2018 года. Financial Times сообщают, что стоимость бумаг компании с 2009 года увеличилась почти в 10 раз.

Издание «Коммерсантъ» напоминает, что в сентябре 2019 года Apple выпустила iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max и iPhone 11. После анонса новых смартфонов капитализация компании превысила 1 триллион долларов.


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Источник:

FT FT

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