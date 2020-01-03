Стоимость акций Apple 2 января впервые перевалила отметку 300 долларов. На момент закрытия торгов их цена выросла на 2,3% и составила $300,35. Рыночная капитализация компании достигла 1,33 триллиона долларов.
Сообщается, что на втором месте по капитализации идет Microsoft с 1,23 триллиона долларов. Напомним, акции Apple впервые превысили 200 долларов в августе 2018 года. Financial Times сообщают, что стоимость бумаг компании с 2009 года увеличилась почти в 10 раз.
Издание «Коммерсантъ» напоминает, что в сентябре 2019 года Apple выпустила iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max и iPhone 11. После анонса новых смартфонов капитализация компании превысила 1 триллион долларов.
Сообщается, что на втором месте по капитализации идет Microsoft с 1,23 триллиона долларов. Напомним, акции Apple впервые превысили 200 долларов в августе 2018 года. Financial Times сообщают, что стоимость бумаг компании с 2009 года увеличилась почти в 10 раз.
Издание «Коммерсантъ» напоминает, что в сентябре 2019 года Apple выпустила iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max и iPhone 11. После анонса новых смартфонов капитализация компании превысила 1 триллион долларов.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
У нас есть подкаст и его видео-версия
Источник:
Таким образом, один робот покупает у другого, отслеживая при этом при этом поведение третьего, четвёртого и сто пятьдесят шестого робота.
А нам в этой ситуации радоваться, что акции Apple растут? Нет, ну всё равно приятно, конечно... Может быть и работа инженеров как-то на это повлияла)...