Александр Чесноков назначен директором по финансовому планированию и анализу Авито







Александр Чесноков с 1 октября 2025 года займет позицию директора по финансовому планированию и анализу (FP&A) Авито. Он будет отвечать за финансовую стратегию, управление финансовыми потоками и инвестиционными процессами, бюджетирование, анализ финансовых результатов и управление финансовыми рисками компании.

«Мы гордимся тем, что в команде происходят качественные изменения, а наши таланты растут вместе с компанией. Авито поддерживает ротацию из бизнеса в команду финансов, это обогатит ее кросс-функциональным опытом и выведет нас на новый уровень партнерства. У Александра богатый опыт в финансовой отрасли, он работал в крупных компаниях в России и СНГ, принимал участие в развитии разных бизнесов, в том числе в роли финансового директора. В новой роли он сфокусируется на внедрении нового продуктово-инвестиционного процесса, автоматизации финансовых процессов и дальнейшем развитии финансового партнерства», — Сергей Пивень, управляющий партнер Авито.

«Для меня это высокая и амбициозная задача – создавать четкий финансовый план, на который могли бы опираться тысячи людей. Надеюсь, что мои компетенции усилят функциональное направление. Команда FP&A в Авито – одна из самых сильных в отрасли, мы действуем как партнеры бизнеса, усиливающие и развивающие компанию», — Александр Чесноков, директор по финансовому планированию и анализу Авито.

Александр присоединился к команде Авито в 2023 году, до назначения он возглавлял направление стратегии и кросс-категорийной трансформации Авито Недвижимость.В Авито Александр развивал направление недвижимости, где прошел путь от руководителя стратегии вертикали до директора по стратегии и кросс-категорийной трансформации. Среди его достижений – выстраивание стратегического направления и защита ключевых транзакционных кейсов в вертикали Авито Недвижимость, а также контроль их реализации итрансформации. С момента прихода Александра в команду по всем категориям были разработаны и утверждены стратегии развития. Под его руководством создан профильный аналитический центр, который занимается изучением тенденций и проблем разных сегментов рынка недвижимости и использует рыночные и собственные данные Авито для поиска решения этих проблем.До прихода в Авито Александр уже имел большой опыт в финансовой сфере, аналитике и в управлении проектами. Имеет два высших образования в сфере экономики и финансов а также MBA в Финансовом университете по направлению «Стратегическое управление».Ранее должность директора по финансовому планированию и анализу Авито занимала Екатерина Немченко, теперь она занимает должность Управляющего директора Авито по работе с людьми (Chief People Officer, CPeO).