Александр Швец назначен директором по разработке «Авито Товаров»

Александр


В новой роли он будет отвечать за формирование долгосрочной технологической стратегии направления, развитие инженерных команд и инженерной культуры, а также масштабирование продуктовой разработки и запуск новых функциональных возможностей.

До присоединения к «Авито» Александр Швец занимал руководящие позиции в «Яндексе», включая роль CTO «Яндекс Еды», где отвечал за развитие технологий сервиса и управлял командой из нескольких сотен инженеров. Ранее он руководил инженерными и продуктовыми командами в «Яндексе Маркете», участвовал в международных запусках и M& A-интеграциях. Александр также стоял у истоков платформы автоматизации интернет-рекламы Marilyn, под его руководством она выросла с нуля и превратилась в одного из лидеров рынка.

«Решающим фактором при выборе Авито для меня стали люди и уровень технологической, продуктовой и корпоративной культуры. Я вижу большой потенциал в развитии вертикали „Авито Товары“ и возможности создавать устойчивые технологические решения, которые приносят реальную ценность пользователям и рынку», — прокомментировал Александр Швец.

Александр окончил МГТУ им. Н. Э. Баумана, где получил степень магистра в области информационных технологий.
Комментарии

TheEwb
Авито озон и вб идут лесом, загубили в коммерцию все благие начинания, где барыг и кидал было и так овер дофига, так они их еще и возглавили, им всем логотипы надо сменить на флаг черепа с костями
6 февраля 2026 в 20:24
TheEwb
Вот всегда было интересно, одни высшую академию чего то там. Закончили на степени х поими чего, а в историю науки продвижения приходят обычные босоногие люди, которые думают не где им развернуться, а для чего и кого они это делают, без яркой пиар компании имени себя, и это. Олбаеб явно не сильно умнее продавца с Совеловского рынка конца 90-ых
6 февраля 2026 в 21:24
Esthet
Esthet
Зачем нам эта информация?
6 февраля 2026 в 22:23
