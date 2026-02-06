Александр Швец назначен директором по разработке «Авито Товаров»

В новой роли он будет отвечать за формирование долгосрочной технологической стратегии направления, развитие инженерных команд и инженерной культуры, а также масштабирование продуктовой разработки и запуск новых функциональных возможностей.
«Решающим фактором при выборе Авито для меня стали люди и уровень технологической, продуктовой и корпоративной культуры. Я вижу большой потенциал в развитии вертикали „Авито Товары“ и возможности создавать устойчивые технологические решения, которые приносят реальную ценность пользователям и рынку», — прокомментировал Александр Швец.
Александр окончил МГТУ им. Н. Э. Баумана, где получил степень магистра в области информационных технологий.