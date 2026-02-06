Александр Швец назначен директором по разработке «Авито Товаров»





В новой роли он будет отвечать за формирование долгосрочной технологической стратегии направления, развитие инженерных команд и инженерной культуры, а также масштабирование продуктовой разработки и запуск новых функциональных возможностей. В новой роли он будет отвечать за формирование долгосрочной технологической стратегии направления, развитие инженерных команд и инженерной культуры, а также масштабирование продуктовой разработки и запуск новых функциональных возможностей. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

«Решающим фактором при выборе Авито для меня стали люди и уровень технологической, продуктовой и корпоративной культуры. Я вижу большой потенциал в развитии вертикали „Авито Товары“ и возможности создавать устойчивые технологические решения, которые приносят реальную ценность пользователям и рынку», — прокомментировал Александр Швец.

До присоединения к «Авито» Александр Швец занимал руководящие позиции в «Яндексе», включая роль CTO «Яндекс Еды», где отвечал за развитие технологий сервиса и управлял командой из нескольких сотен инженеров. Ранее он руководил инженерными и продуктовыми командами в «Яндексе Маркете», участвовал в международных запусках и M& A-интеграциях. Александр также стоял у истоков платформы автоматизации интернет-рекламы Marilyn, под его руководством она выросла с нуля и превратилась в одного из лидеров рынка.Александр окончил МГТУ им. Н. Э. Баумана, где получил степень магистра в области информационных технологий.