«Альфа-банк» снова оштрафовали за лживую рекламу «Яндекс Еды»

Александр


Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала «Альфа-банк» за рекламу, в которой рассказывалось о выгоде при оплате заказов с «Яндекс Еды» с использованием его карты. В транслировавшемся на радиостанциях рекламном ролике говорилось, что банк начисляет кэшбэк 20% за такие заказы, при этом умалчивалась важная информация про ограничения этой акции, из-за которых кэшбэк фактически становился значительно меньше.

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ФАС признала рекламу «Альфа-банка» ненадлежащей и наложила на организацию административный штраф за её размещение. Размер штрафа на сайте ведомства не уточняется, обычно он не превышает 500 тысяч рублей.

В этом году ФАС уже признавала недостоверной совместную рекламу «Альфа-банка» и «Яндекс Еды». Банк был оштрафован за то, что крутил по телеканалам ролик, в котором рассказывалось о возможности получения кэшбэка 50% за заказы в этом  сервисе, а про ограничение кэшбэка в 500 рублей было написано по сноске слишком мелким и фактически нечитаемым шрифтом.

Кроме того, в начале февраля ведомство сообщило сразу о трёх штрафных санкциях в отношении «Альфа-банка»: за слишком мелкий шрифт об условиях бесплатного обслуживания и снятия наличных в банкоматах, за скрытие существенной информации при рекламировании 30-процентного кэшбэка на заправках и за фразу «Альфа-банк — лучший мобильный банк» без указания критериев такой оценки. В 2024 году ФАС наложила на «Альфа-банк» 55 штрафов более чем на 23 миллиона рублей (то есть в среднем по 418 тысяч рублей за каждое нарушение законодательства о рекламе).
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Комментарии

+232
просто дед
Ох как много компаний надо за такую фигню оштрафовать!
2 часа назад в 16:53
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