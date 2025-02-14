«Альфа-банк» снова оштрафовали за лживую рекламу «Яндекс Еды»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала «Альфа-банк» за рекламу, в которой рассказывалось о выгоде при оплате заказов с «Яндекс Еды» с использованием его карты. В транслировавшемся на радиостанциях рекламном ролике говорилось, что банк начисляет кэшбэк 20% за такие заказы, при этом умалчивалась важная информация про ограничения этой акции, из-за которых кэшбэк фактически становился значительно меньше.
В этом году ФАС уже признавала недостоверной совместную рекламу «Альфа-банка» и «Яндекс Еды». Банк был оштрафован за то, что крутил по телеканалам ролик, в котором рассказывалось о возможности получения кэшбэка 50% за заказы в этом сервисе, а про ограничение кэшбэка в 500 рублей было написано по сноске слишком мелким и фактически нечитаемым шрифтом.
Кроме того, в начале февраля ведомство сообщило сразу о трёх штрафных санкциях в отношении «Альфа-банка»: за слишком мелкий шрифт об условиях бесплатного обслуживания и снятия наличных в банкоматах, за скрытие существенной информации при рекламировании 30-процентного кэшбэка на заправках и за фразу «Альфа-банк — лучший мобильный банк» без указания критериев такой оценки. В 2024 году ФАС наложила на «Альфа-банк» 55 штрафов более чем на 23 миллиона рублей (то есть в среднем по 418 тысяч рублей за каждое нарушение законодательства о рекламе).