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«Альфа-банк» вернулся в App Store. Успейте скачать, пока не удалили

Фархад


«Альфа-банк» разместил новое мобильное приложение в App Store. Оно доступно не только в российском регионе, но и в Турции и США.

Утилита называется «Апгрейд — Умный помощник» и скрывается под видом приложения для управления устройствами умного дома. На самом деле это полноценный онлайн-банк. Достаточно запустить его один раз и пройти авторизацию, чтобы загрузился спрятанный интерфейс.

Если вы являетесь клиентом этого банка, лучше поспешить, поскольку приложения российских банков обычно удаляют из App Store в течение суток. 
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