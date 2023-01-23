«Альфа Банк» заменил Apple Pay и Google Pay стикерами

Александр



«Альфа Банк» выпустил стикеры с NFC-чипом для бесконтактной оплаты. По сути это миниатюрная версия банковской карты, которая крепится к корпусу смартфона и может рассматриваться как условная замена ушедшим из России платёжным сервисам Apple Pay и Google Pay.

Доступны разные варианты оформления мини-карты, получить такой стикер могут как существующие, так и новые клиенты «Альфа Банка», заявки принимают на сайте и в мобильном приложении. Стикер выпускают бесплатно, для первых 10 тысяч клиентов его обслуживание бесплатно, а последующие будут платить за него 590 рублей в год, а со второго года и далее платёж не предусмотрен. Можно заказать доставку в отделение банка или на любой адрес (например, домой) курьером. Доставка занимает до трёх дней, но в настоящее время возможно увеличение срока из-за большого наплыва желающих.

«Альфа Банк» советует клеить стикер подальше от NFC-чипа смартфона, иначе возможны проблемы из-за наложения магнитного поля (в случае с айфонами его лучше разместить в нижней части корпуса). Также рекомендуется отключить NFC и удалить привязанные карты из платёжных приложений для бесконтактной оплаты (например, Wallet в iOS).

О планах выпустить подобные стикеры также заявили в «Сбере», в феврале будет запущено их тестирование на 100 тысячах пользователей. Такое же средство оплаты в декабре анонсировал «Тинькофф», но в настоящее время банк тестирует его только среди своих сотрудников.

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Комментарии

kardigan
+2990
kardigan
Весьма эффективное решение. Фигли придумывать велосипед-шлёпнул наклейку и готово. Номально так-по нашему!
Сегодня в 13:30
#
+43
arnikrock
Давно пора, не пресмыкаясь перед западом🤑🤣🤣🤣🤑
Сегодня в 14:01
#
+9
Пётр Фрязин arnikrock
А чё смартфон планшет и ноут у тебя из-за этого резко российские на 100% стали? Пресмыкаться перестал сразу как наклейку бабахнул? Авто тож российское и бытовуха тож?
Сегодня в 14:27
#
BacksBanny
+34
BacksBanny Пётр Фрязин
Вам не кажется, что там был сарказм?
И ваше высказывание в его сторону, не уместно?
2 часа назад в 15:43
#
+4514
Carter_Mayers
Молодцы, авось кто без Apple и Google Pay страдает, тому пригодится
Сегодня в 14:25
#
+49
denisba
А в чем отличие от обычной карты, приклеил к телефону и так же прикладываешь..
2 часа назад в 15:49
#
+13
Astemir Shibzuhov
А если кто-то мимо пройдёт с банкоматом?
час назад в 16:42
#
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