«Альфа Банк» заменил Apple Pay и Google Pay стикерами





«Альфа Банк» выпустил стикеры с NFC-чипом для бесконтактной оплаты. По сути это миниатюрная версия банковской карты, которая крепится к корпусу смартфона и может рассматриваться как условная замена ушедшим из России платёжным сервисам Apple Pay и Google Pay.



Доступны разные варианты оформления мини-карты, получить такой стикер могут как существующие, так и новые клиенты «Альфа Банка», заявки принимают на сайте и в мобильном приложении. Стикер выпускают бесплатно, для первых 10 тысяч клиентов его обслуживание бесплатно, а последующие будут платить за него 590 рублей в год, а со второго года и далее платёж не предусмотрен. Можно заказать доставку в отделение банка или на любой адрес (например, домой) курьером. Доставка занимает до трёх дней, но в настоящее время возможно увеличение срока из-за большого наплыва желающих.



«Альфа Банк» советует клеить стикер подальше от NFC-чипа смартфона, иначе возможны проблемы из-за наложения магнитного поля (в случае с айфонами его лучше разместить в нижней части корпуса). Также рекомендуется отключить NFC и удалить привязанные карты из платёжных приложений для бесконтактной оплаты (например, Wallet в iOS).



О планах выпустить подобные стикеры также заявили в «Сбере», в феврале будет запущено их тестирование на 100 тысячах пользователей. Такое же средство оплаты в декабре анонсировал «Тинькофф», но в настоящее время банк тестирует его только среди своих сотрудников.

