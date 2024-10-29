Альфа Банк запускает собственного мобильного оператора на сети билайн

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Альфа-Банк объявил о запуске «Альфа-Мобайл», собственного виртуального мобильного оператора. Новый сервис будет работать на базе сети билайн и заработает в начале следующего года.Как сообщает глава ООО «Альфа-Мобайл» Андрей Литвинов, создание виртуального оператора является стратегическим шагом в развитии повседневного банкинга. Это позволит не только расширить спектр услуг, но и защитит средства клиентов от мошенников. Кроме того, партнерство с билайн расширит клиентскую базу.Сергей Быков, вице-президент ПАО «ВымпелКом», подчеркнул, что инфраструктура компании к старту масштабного проекта. Он уточнил, что недавний апгрейд сети гарантирует высокое качество и надежность связи по всей стране.Новый оператор обещает клиентам качественную связь по всей России, высокоскоростной мобильный интернет и привлекательные тарифы на роуминг. Это станет дополнительным преимуществом для клиентов «Альфа», расширяя экосистему банка. Запуск «Альфа-Мобайл» ожидается в первом квартале 2025 года.