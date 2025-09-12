Alibaba представила ИИ-модель Qwen3-Next, которая умнее Google Gemini







Китайская Alibaba выпустила Qwen3-Next — ИИ-модель нового поколения, которая стала важным шагом в развитии экосистемы Qwen. Новинка отличается от предыдущих наработок десятикратным ростом мощности и при этом требует в 10 раз меньше затрат на обучение.

Исходный код модели опубликован на GitHub и Hugging Face, что позволяет сторонним разработчикам использовать и дорабатывать её под свои задачи. Ключевой архитектурой Qwen3-Next стала система MoE, которая делит модель на специализированные подсети для повышения эффективности. Дополнительно внедрены технологии «гибридного внимания» и «многотокенного прогнозирования», позволяющие ускорить обработку длинных текстов и повысить стабильность обучения.Alibaba заявляет, что Qwen3-Next-80B-A3B с 80 млрд параметров не только быстрее предшественников, но и по ряду задач сопоставима с флагманской моделью Qwen3-235B.Также компания выделяет версию Qwen3-Next-Thinking, которая превзошла Google Gemini 2.5 Flash Thinking и предыдущие модели Alibaba в тестах производительности. Добивает всё это комбо поддержка MLX-фреймворка Apple, что даёт возможность запускать Qwen3 на iPhone и других девайсов компании.