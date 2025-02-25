Alibaba выпустила улучшенную нейросеть QwQ-Max. Как включить?
Александр Кузнецов
—
Компания Alibaba добавила в свой чат-бот Qwen Chat модель QwQ-Max. Эта модель по результатам тестирования показывает в некоторых задачах более качественные результаты, чем конкуренты, в том числе DeepSeek-R1-Preview и o1 от OpenAI.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides
QwQ-Max относится к категории рассуждающих ИИ-моделей и справляется с заданиями на логику, математику и программирование. В настоящее эта время модель доступна в версии Preview, а в ближайшие недели состоится её полноценный выпуск, тогда же будет опубликован её исходный код. Кроме того, Alibaba планирует выпустить на Android и iOS мобильное приложение Qwen Chat, в котором будет доступно несколько моделей, в том числе QwQ-Max.
Qwen Chat работает в России и поддерживает русский язык. Для использования QwQ-Max нужно переключить чат бот в режим «Мышление» и выбрать в качестве модели Qwen2.5-Max.