AliExpress круто порадует автовладельцев и поможет обойти санкции



Китайский маркетплейс AliExpress готовится начать параллельный импорт автозапчастей в Россию. Об этом пишет Vpost.



Напомним, что в первой половине 2022 года из России ушли многие европейские и американские автобренды, прекратив в нашу страну поставки автомобилей и запчастей для них. Кроме того, из-за санкций пути доставки товаров из-за границы значительно усложнились, поэтому в последние месяцы многие автозапчасти стали дефицитными.



Согласно источнику, AliExpress Russia собирается исправить ситуацию. Компания будет заниматься импортом автомобильных запчастей в Россию — сегодня маркетплейс получил больше десяти сертификатов соответствия на такие товары.



AliExpress будет доставлять запчасти различных международных автобрендов, например, Ford, BMW, Mercedes-Benz, Cadillac, Audi и так далее. Что касается проивзодителей запчастей, то на маркетплейсе будут представлены Denso, Bosch, Beru, FEBI и Automotive Distributors.



Ранее мы рассказали, что OZON планирует увеличить продажи автомобильных запчастей, поскольку спрос на них сильно растет.