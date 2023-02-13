AliExpress круто порадует автовладельцев и поможет обойти санкции

Олег

AliExpress


Китайский маркетплейс AliExpress готовится начать параллельный импорт автозапчастей в Россию. Об этом пишет Vpost.

Напомним, что в первой половине 2022 года из России ушли многие европейские и американские автобренды, прекратив в нашу страну поставки автомобилей и запчастей для них. Кроме того, из-за санкций пути доставки товаров из-за границы значительно усложнились, поэтому в последние месяцы многие автозапчасти стали дефицитными.

Согласно источнику, AliExpress Russia собирается исправить ситуацию. Компания будет заниматься импортом автомобильных запчастей в Россию — сегодня маркетплейс получил больше десяти сертификатов соответствия на такие товары.

AliExpress будет доставлять запчасти различных международных автобрендов, например, Ford, BMW, Mercedes-Benz, Cadillac, Audi и так далее. Что касается проивзодителей запчастей, то на маркетплейсе будут представлены Denso, Bosch, Beru, FEBI и Automotive Distributors.

Ранее мы рассказали, что OZON планирует увеличить продажи автомобильных запчастей, поскольку спрос на них сильно растет. 

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Источник:
Vpost
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Комментарии

tellurian
+5025
tellurian
Главное чтобы оригинал и цены адекватные. На Али куча подделок.
56 минут назад
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Вася Вотафаков
+5466
Вася Вотафаков
Было бы неплохо что-то типа Али-авто состряпать. Загоняешь в него свой авто по вину и вуаля. Каталог запчастей.
32 минуты назад
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