





«AliExpress Россия» запустил новую услугу — экспресс-выдачу заказов. Товары, купленные через AliExpress у некоторых локальных продавцов, можно забрать самостоятельно всего через несколько часов после оплаты, не дожидаясь курьера или доставки в постамат или на почту.На этапе тестирования в этом проекте участвуют магазины 220 Вольт» и Finn Flare. В дальнейшем количество магазинов, работающих с экспресс-выдачей, может быть увеличено.В карточке товара и в корзине пользователи можно будет новую опцию доставки — «забрать в магазине». Для самовывоза автоматически назначается магазин, ближайший к адресу, указанному в настройках профиля, но при желании можно перейти на карту и выбрать магазин по другому адресу. Продавец указывает период времени, за который предоставит товар, а когда посылка приедет в выбранный магазин, приложение покажет уведомление об этом. Товар можно забрать в течение нескольких часов или выбрать подходящее время. Продавец доставит товар в нужный магазин в указанный период и сообщит о готовности заказа к выдаче. Неподошедший товар можно вернуть сразу в магазине, оформив упрощённый возврат через приложение AliExpress.Новая услуга доступна для подключения всем российским продавцам. Компании, которые подключатся к новой опции, смогут загрузить список своих магазинов для нанесения на карту, выбрать регионы доставки для самовывоза, а также указать время, за которое они привезут товар в магазин.