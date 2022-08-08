AliExpress определился с курсом, по которому высчитываются цены





Не секрет, что AliExpress устанавливает невыгодный курс доллара, по которому цены высчитываются в рубли. К сожалению, с недавних пор платить долларами по банковскому курсу нельзя, такая возможность была прикрыта.



Те, кто часто совершают покупки на AliExpress, знают, что курс может сильно колебаться, причём разница с курсом доллара, установленным ЦБ, может составлять и пять, и десять рублей. Мы уже рассказывали о том, как следить за ежедневными колебаниями курса на AliExpress, и судя по тому, что за последние дни он не менялся, маркетплейс, похоже, нашёл оптимальный для себя вариант. Уже несколько дней доллар на AliExpress высчитывается примерно по 70 руб., тогда как курс по ЦБ близок к 60 рублям. В банках другие курсы, причём разброс между продажей и покупкой очень большой: к примеру, «Сбер» сегодня продаёт доллары по 66,75 руб., а покупает по 59,22 руб.



AliExpress по большому счёту действует как банки, то есть устанавливает курс по цене продажи, а не покупки. Если вы планируете крупную покупку (например, хотите приобрести смартфон или процессор), есть смысл подождать несколько дней. Возможно, AliExpress снизит курс, но судя по стратегии маркетплейса, снижение если и будет, то крайне небольшим. По всей видимости, AliExpress считает для себе комфортным курс доллара, который примерно на 10 рублей выше курса, установленного ЦБ. Это позволяет площадке перестраховывать себя на случай резкого удешевления рубля.

