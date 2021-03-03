«AliExpress Россия» договорилась с «Почтой России» о расширении сотрудничества. Они заключили соглашение о совместном развитии логистики до 2025 года и открытии в почтовых отделениях пунктов выдачи отправлений с товарами, купленными на AliExpress и в российском сегменте маркетплейса Tmall.
В отделениях «Почты России» также должны будут появиться постаматы под брендом AliExpress. В них можно будет самостоятельно забирать посылки без участия почтовых операторов и без очереди.
«AliExpress Россия» и «Почта России» сотрудничают уже несколько лет. Ряд их инициатив направлен на то, чтобы сократить время доставки товаров из Китая в Россию. Кроме того, компании работают над ускорением доставки товаров от российских поставщиков.
Эксперимент по внедрению этих нововведений начнётся с Новосибирской области, а затем будет масштабирован на всю Россию. Некоторые заказы, оформленные на AliExpress, можно будет забирать из отделения «Почты России» уже на следующий день.
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