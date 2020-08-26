





В ближайшее время открыть собственный магазин на маркетплейсе AliExpress смогут самозанятые — физические лица, использующие специальный льготный налоговый режим, который действует в 75 регионах России. К концу июля в России было зарегистрировано более 850 тысяч самозанятых с суммарным доходом более 110 млрд рублей.По закону самозанятым нельзя заниматься перепродажей товаров, но можно торговать продукцией собственного производства, в том числе через маркетплейсы. Среди продукции, производимой самозанятыми — аксессуары, товары для дома, сувениры и одежда с некоторыми ограничениями (то, что по закону не подлежит маркировке, например, футболки, платья, толстовки, юбки, брюки, джинсы, пиджаки или нижнее белье).Для регистрации самозанятого на AliExpress потребуется ИНН и контактные данные. Новым продавцам будет доступна доставка Почтой России или через компанию «Цайняо» (входит в Alibaba Group и является третьим по величине логистическим оператором в мире). Самозанятые продавцы смогут воспользоваться льготами от AliExpress: 0% комиссии на первые 100 товаров (включая расходы площадки на проведение онлайн-оплаты), субсидии на услуги логистики компании «Цайняо» в размере 60 рублей на каждую доставку, рекламное размещение у блогеров и партнеров площадки в рамках аффилиатной программы с комиссией от 3%. Также самозанятым будут доступны все те же функции управления магазином, что и крупным производителям: возможность оформить магазин по своему вкусу, управлять заказами, анализировать продажи магазина и категории в целом в личном кабинете продавца.