AliExpress сворачивает последний склад в России



Китайский маркетплейс AliExpress собирается отказаться от последнего крупного склада для товаров в России. Об этом пишут «Ведомости».



Согласно источнику, речь идет об аренде помещения площадью 55 тысяч кв.м. в комплексе «PLT Чехов» — он находится в Подмосковье на Симферопольском шоссе. Собеседники «Ведомостей» говорят, что компания уже освободила часть этого помещения и пока сдает их в субаренду (например, около 30 тысяч кв.м. снимает производитель сварочного оборудования «Ресанта»).



Один из опрошенных на условиях анонимности источников говорит, что «AliExpress Россия» оставит себе в указанном помещении около 5-10 тысяч кв.м, отказавшись от остальной площади. Другой собеседник «Ведомостей» уверен, что маркетплейс больше вообще не заинтересован в локальной торговле из-за кратного падения количества заказов из России, и будет переключаться на трансграничные продажи. От помещения в «PLT Чехов» маркетплейс полностью откажется.



Ранее AliExpress уже ликвидировал ряд складских помещений по всей России. Например, ранее он оказался от аренды склада «Обухово» на Горьковском шоссе в Подмосковье, тогда как еще в начале 2022 года собирался снимать там более 180 тысяч кв.м. Осенью эта цифра была снижена до 40-60 тыс. кв.м, а позже AliExpress вовсе отказался от аренды — помещение занял OZON.



Для российских покупателей отказ маркетплейса от локальных складов означает существенное снижение скорости доставки заказов. За последние несколько лет в РФ локализовались немало продавцов с AliExpress и доставляли заказы клиентам по стране в течение 1-7 дней. Теперь же отсутствие площадей для хранения товаров будет означать постепенный отказ от локализации товаров и отправку преимущественно из Китая. Как следствие, доставляться они будут гораздо дольше из-за расстояния и операций на таможне.