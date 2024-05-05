AliExpress вернёт покупателям расходы на пошлину

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С 1 апреля в России снижен беспошлинный лимит на покупки в зарубежных интернет-магазинах — с 1000 до 200 евро в месяц. Пошлина составляет 15% с суммы превышения.AliExpress решил порадовать своих пользователей и возместит им начисленную пошлину за покупки, совершённые до апреля и прошедшие таможню после того момента, как начал действовать сниженный лимит. Требование оплатить пошлину выставляется покупателю в момент прохождения товара через таможню, независимо от даты покупки.Компенсация начисляется баллами, которые можно потратить на покупки на AliExpress. Для её получения нужно обратиться в чат поддержки. Получить можно не более 12 тысяч баллов, а потратить их нужно в течение одного месяца.