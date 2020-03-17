95% производителей из Китая на AliExpress вернулись к нормальной работе и восстановили поставки товаров покупателям. Отправка товаров из Китая, которые в течение февраля и марта могли задерживаться, восстанавливаются, а задержанные в предыдущие полтора месяца посылки будут переданы в доставку в течение 10 дней.
16 марта были произведены последние отмены продавцами площадки задержанных за время карантина заказов и оплата за них будет возвращена покупателям. За время карантина в Китае продажи российских производителей на AliExpress выросли на 20%.
Пользователям, которые столкнулись с задержкой товаров, компания предлагает купоны с компенсацией на следующую покупку в зависимости от суммы заказа и времени ожидания. Покупателям будут выданы купоны на общую сумму 90 млн рублей.
В пиковый период карантина в Китае большое количество производителей не могли отправлять заказы в нормальном режиме. Многие регионы Китая постепенно восстанавливают штатный режим деятельности: производства возвращаются к работе, а сотрудники выходят с карантинного отпуска. Ранее Alibaba сообщила о восстановлении работы доставки по Китаю. Логистическая компания «Цайняо» (принадлежит Alibaba Group) также сообщила о восстановлении логистики в том числе в России.
Чтобы ускорить доставку AliExpress запускала несколько новых логистических форматов: ежедневные чартерные рейсы в крупнейшие города России (Москву, Новосибирск и Екатеринбург) в совместном проекте с «Почтой России» (сPacket), который позволяет ускорить доставку заказов до отделений «Почты России» до 10-15 дней в крупных городах, а также доставку в магазины X5 Retail Group и постаматы.
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