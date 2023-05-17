«Алиса, давай придумаем!»: Яндекс встроил нейросеть в голосового помощника

Благодаря нейросети YandexGPT Алиса научилась писать тексты и предлагать идеи почти так же хорошо, как разбирающийся в теме человек.Новая возможность доступна в приложении Яндекс, Браузере, Станциях и умных телевизорах с Алисой. Достаточно сказать «Алиса, давай придумаем!» — и виртуальный помощник напишет сценарий для выпускного, составит деловое письмо, предложит план путешествия или варианты подарка на свадьбу. Пока Алиса только учится и может допускать ошибки в фактах. Однако это не мешает виртуальному ассистенту создавать что-то новое. Вот несколько примеров:Нейросеть YandexGPT обучалась на самых мощных в России и Восточной Европе суперкомпьютерах Яндекса. Ей показали общедоступные тексты — материалы книг, сайтов, статей. Среди миллиардов документов были отобраны наиболее полезные.В отличие от предыдущих языковых моделей, нейросеть YandexGPT дообучили на сотнях тысяч примеров содержательных и хорошо написанных ответов. Именно поэтому она отвечает так же просто и понятно, как знающий человек. Для сбора и подготовки таких примеров Яндекс задействовал собственные технологии и команду профессиональных AI-тренеров.Нейросеть постоянно обучается, поэтому с каждым днём Алиса будет становиться умнее. Например, сейчас она отвечает на вопрос, не обращая внимания на предыдущие реплики, а в будущем научится вникать контекст беседы. Яндекс будет внедрять нейросети нового поколения и в другие свои продукты, прежде всего в поиск.