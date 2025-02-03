«Алиса» оказалась комично глупой на фоне DeepSeek

Александр

Пикабушник DobryiMolodec обратил внимание на странные ответы, которые даёт яндексовский ИИ-ассистент «Алиса». К примеру, «Алиса» считает, что христианский праздник Прощёное воскресение может состояться в среду.

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Другой пикабушник, LisiiBaobab, поговорил о том же самом с «Алисой Про», которая работает на улучшенной нейросетевой модели YandexGPT 4 Pro, и за пользование которой «Яндекс» берёт по 100 рублей в месяц. Эта версия «Алисы» перепутала год и заявила, что мы всё ещё живём в 2024.



Китайский нейросетевой чат DeepSeek, как ни странно, гораздо лучше осведомлён о православных праздниках. Он верно ответил, что в этом году Прощёное воскресение будет 2 марта, рассказал, что нужно делать в этот день, а также пояснил, что дата может смещаться, поскольку она зависит от того, в какой день отмечается Пасха.



В комментариях к посту накидали ещё несколько диалогов, в которых «Алиса» показывает себя не особо умной.

Например, тут она не может посчитать, сколько лет назад распался СССР:



А тут не знает, сколько  недель в одном месяце:



Здесь же «Алису» пришлось очень долго уговаривать, прежде чем она назвала, кто является президентом США:

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Комментарии

+148
Ivan Ivanov
проверил сейчас в DeepSeek на смартфоне, упрямо повторяет, что сейчас 2024 год, но правда обосновывает это тем, что у него база ограничена октябрём 2023 года. Печальненько ((, так же, как и Qwen кстати
4 февраля 2025 в 02:11
#
+148
Ivan Ivanov Ivan Ivanov
Так же как и Алиса, кстати, тексты вообще одинаковые, так что непонятно, про что вы
4 февраля 2025 в 02:14
#
+148
Ivan Ivanov
Так же как и Алиса, кстати, тексты вообще одинаковые, так что непонятно, про что вы
4 февраля 2025 в 02:14
#

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