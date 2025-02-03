«Алиса» оказалась комично глупой на фоне DeepSeek

Пикабушник DobryiMolodec обратил внимание на странные ответы, которые даёт яндексовский ИИ-ассистент «Алиса». К примеру, «Алиса» считает, что христианский праздник Прощёное воскресение может состояться в среду.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides