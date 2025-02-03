«Алиса» оказалась комично глупой на фоне DeepSeek

Пикабушник DobryiMolodec обратил внимание на странные ответы, которые даёт яндексовский ИИ-ассистент «Алиса». К примеру, «Алиса» считает, что христианский праздник Прощёное воскресение может состояться в среду.
Другой пикабушник, LisiiBaobab, поговорил о том же самом с «Алисой Про», которая работает на улучшенной нейросетевой модели YandexGPT 4 Pro, и за пользование которой «Яндекс» берёт по 100 рублей в месяц. Эта версия «Алисы» перепутала год и заявила, что мы всё ещё живём в 2024.
Китайский нейросетевой чат DeepSeek, как ни странно, гораздо лучше осведомлён о православных праздниках. Он верно ответил, что в этом году Прощёное воскресение будет 2 марта, рассказал, что нужно делать в этот день, а также пояснил, что дата может смещаться, поскольку она зависит от того, в какой день отмечается Пасха.
В комментариях к посту накидали ещё несколько диалогов, в которых «Алиса» показывает себя не особо умной.
Например, тут она не может посчитать, сколько лет назад распался СССР:
А тут не знает, сколько недель в одном месяце:
Здесь же «Алису» пришлось очень долго уговаривать, прежде чем она назвала, кто является президентом США: