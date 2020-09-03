Платежная система Visa запустила оплату покупок в заведениях с помощью голосового помощника «Алиса» от «Яндекса». Технология уже поддерживается в 32 кофе и ресторанах Москвы. Проект был реализован при участии сервиса для заказа еды и напитков Bartello.
Голосовые платежи разработаны платформе «Яндекс.Диалоги». Эта возможность позволяет оплачивать бесконтактно еду и напитки в ресторанах, а также бесконтактно оплачивать их и оставлять чаевые, не дожидаясь официанта. Держатели карты Visa любого российского банка для заказа и оплаты голосом должны попросить «Алису» на смартфоне или планшете вызвать навык (так называются опции «Алисы») Bartello. После этого голосовой ассистент уточнит в каком заведении клиент находится, а также, что хочет заказать. После этого заказ будет передан на кухню ресторана.
Во время первой оплаты заказа нужно будет на специальной защищенной странице ввести данные банковской карты. После этого «Алиса» попросит создать кодовое слово — оно необходимо для дальнейших подтверждений платежей. В Visa рассказали, что технология не связана с биометрией, а аутентификация будет проходить на стороне Bartello.
По данным платежной системы, популярность голосовых помощников увеличилась в два раза, а за прошедший год количество пользователей, совершающих покупки с использованием голосовых команд, выросло на четверть. В Bartello рассказали, что в дальнейшем намерены расширить голосовые заказы и оплату на всех своих партнеров. Visa намерена развивать технологию и с другими своими партнерами в случае, если они заинтересуются такой возможностью.
Эксперты отмечают, что голосовые платежи — новый тренд для банков на мировом уровне. По данным опросов, голосовыми платежами в ближайшее время воспользуется каждый третий житель США. Технология голосовой оплаты не такая уж и новая, поскольку Google в 2016 году запустила сервис Hands Free, позволяющий оплачивать товары в некоторых магазинах и ресторанах таким способом. Сервис был закрыт спустя год, а в компании пояснили это работой над более продвинутой возможностью.
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