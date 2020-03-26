В голосовом помощнике Алисе появились треки для медитаций. Они пригодятся тем, кто хочет привести в порядок мысли, избавиться от тревоги или наладить сон. Чтобы начать сессию, достаточно сказать: «Алиса, включи медитацию».



В арсенале Алисы три варианта медитаций: обычная, для сна и для расслабления – можно попросить любую. Во время сессии звучит спокойная музыка, а приятный мужской голос рассказывает, что делать и на что направить внимание. Медитация длится примерно десять минут, потом включается плейлист с умиротворяющей музыкой. А если перед сессией сказать «Алиса, выключись через полчаса», то уже ничто не помешает заснуть.



Треки для медитации специально для Яндекса записала команда мобильного приложения «Практика». Они доступны в Яндекс.Станции, Станции Мини и других умных колонках с Алисой.





