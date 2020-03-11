Алиса научилась озвучивать тексты на страницах в Яндекс.Браузере. Теперь можно попросить её прочесть статью, пост в блоге или даже стихотворение — и заниматься своими делами.



Страницы, где есть большой связный текст, Алиса озвучивает целиком. Причём читает только основной текст, не обращая внимания на кнопки, баннеры, пункты меню и другие посторонние элементы. Например, можно включить в Браузере статью, до которой никак не доходили руки, и под интересный рассказ разбирать фотографии.



Чтобы Алиса озвучила всю страницу, нужно нажать кнопку с наушниками: она появляется на страницах, где Браузер умеет включать режим чтения. На компьютере можно обойтись без кнопки и просто сказать: «Слушай, Алиса, прочитай эту страницу». Кроме того, Алиса умеет читать фрагменты текста — например отдельные новости. Для этого достаточно выделить фрагмент и выбрать «Озвучить» в контекстном меню. Это можно сделать на любой странице.



Если понадобится отвлечься, например, чтобы ответить на звонок, можно поставить чтение на паузу и потом продолжить слушать с того же места. На мобильном это делается с помощью той же кнопки с наушниками, а на компьютере — с помощью пульта для управления музыкой на боковой панели Браузера.



Яндекс начал тестировать озвучку текстов в Браузере в конце декабря, а теперь новая возможность доступна всем пользователям устройств на Android и компьютеров с Windows. Пока озвучка работает только на русском языке.





