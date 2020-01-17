



Холдинг Alphabet стал четвёртой американской компанией с капитализацией более одного триллиона долларов США. Сейчас он занимает третье место по этому показателю, уступая лишь Apple и Microsoft.



17 января стоимость акций Alphabet выросла на 0,8% и достигла рекордного значения 1450 долларов, благодаря чему компания пробила заветную отметку в 1 триллион долларов. Для сравнения: Apple сейчас стоит 1,38 триллиона, а Microsoft — 1,27 триллиона. В клубе триллионеров когда-то был Amazon, но сейчас он подешевел до 931 миллиарда долларов.



Alphabet — холдинг, который был образован для управления Google и различными экспериментальными проектами, которые гораздо менее успешны и либо приносят ему очень мало денег, либо убыточны. В начале декабря 2019 года основатели Google и Alphabet Ларри Пейдж и Сергей Брин объявили об уходе от управления холдингом, передав свои полномочия экс-главе Google Сундару Пичаи. Как оказалось, это решение нисколько не обеспокоило инвесторов, даже напротив — они почувствовали, что Google и Alphabet достигнут новых вершин при новом руководителе.



Самой дорогой компанией в мире остаётся Saudi Aramco, которая вышла на биржу в декабре 2019 год и оценивается в 2 триллиона долларов. Это крупнейшая нефтяная компания в мире по показателю добычи нефти и размеру нефтяных запасов.







