Amazfit Balance 3 поступили в продажу в России — флагманские смарт-часы с ИИ-тренером и автономностью до 21 дня

Бренд Amazfit объявил о старте российских продаж новых флагманских смарт-часов Balance 3, предназначенных для пользователей, которые совмещают силовые тренировки, кардио и активный образ жизни.Главной особенностью модели стала тесная интеграция с приложением Zepp и фирменным ИИ-тренером Zepp Coach, который анализирует физическую форму пользователя, помогает планировать нагрузки и следит за восстановлением организма.Одной из ключевых функций стала система HybridCharge, объединяющая сразу несколько показателей состояния организма. Она учитывает уровень энергии (BioCharge), влияние повседневной нагрузки, стресса и качества сна (LifeLoad), а также интенсивность тренировок (Training Load). На основе этих данных приложение формирует рекомендации, помогая избежать переутомления и подобрать оптимальный режим занятий.Amazfit Balance 3 доступны в версиях с корпусом из нержавеющей стали или титана. Часы получили 1,5-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 480x480 пикселей, пиковой яркостью 3000 нит и защитным сапфировым стеклом. Корпус соответствует стандарту 10 АТМ и подходит не только для плавания, но и для дайвинга с погружением на глубину до 45 м.За навигацию отвечает двухдиапазонный GPS с поддержкой шести спутниковых систем и новой круговой поляризованной антенной для более стабильного приема сигнала. Встроенные 64 ГБ памяти позволяют хранить офлайн-карты, музыку и подкасты прямо на часах. Производитель также заявляет, что скорость работы карт выросла в 2,5 раза, а частота их обновления — в 12 раз по сравнению с предыдущим поколением. Для тренировок в темное время суток предусмотрен двухрежимный светодиодный фонарик с белым и красным светом.Отдельное внимание уделено подготовке к соревнованиям HYROX, официальным партнером которых является Amazfit. Владельцам Balance 3 доступны фирменные тренировочные планы, виртуальный пейсмейкер, симуляции гонок и подробный анализ результатов после каждой тренировки. За мониторинг здоровья отвечает новый датчик BioTracker 6.0, который круглосуточно отслеживает пульс, вариабельность сердечного ритма (HRV), уровень кислорода в крови и частоту дыхания. Также часы умеют автоматически распознавать 25 видов силовых упражнений.Аккумулятор емкостью 658 мАч обеспечивает до 21 дня автономной работы в стандартном режиме. Кроме того, Balance 3 поддерживают Bluetooth-звонки, голосовое управление Zepp Flow, а также синхронизацию с популярными спортивными сервисами Strava, TrainingPeaks и Intervals.icu.Новинка уже поступила в продажу в России по рекомендованной цене 29 990 рублей.