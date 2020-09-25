Amazon представила свой облачный игровой сервис Luna на iOS, который сможет работать в обход правил App Store. Оказалось, что для этого есть очень простой способ. Интересно, как быстро этому примеру последуют Google со Stadia и Microsoft с xCloud.
Amazon Luna для iOS — это не совсем привычное приложение. Оно никогда не появится в App Store, да и ему это не требуется. Luna — это прогрессивное веб-приложение (PWA), которое, если коротко, представляет собой упаковку для сайта. Ярлык такого приложения можно устанавливать на рабочий стол и запускать без браузера.
Такой формат освобождает Luna от правил App Store. Apple об этом в курсе и недавно упоминала об этом в обновленных правилах своего магазина по поводу облачных игровых сервисов.
Таким образом получается, что Amazon использует обходной путь? Не удивительно. А вот, что действительно странно, почему Google, Microsoft и Nvidia не воспользовались подобной лазейкой.
Браузеры уже на протяжении 10 лет способны стримить AAA-игры. Сервис Google Stadia запускался с поддержкой Chromebook и браузера Chrome, но также он доступен в виде приложения на Android, которое не может быть выпущено на iOS из-за ограничений Apple. Также стоит отметить, что GeForce Now от Nvidia недавно стал доступен на Chromebook с помощью специальной версии веб-приложения.
Конечно, возникали вопросы к тому, насколько хорошо эти сервисы работают в браузере, особенно в отношении поддержки контроллеров. Возможно, Google, Nvidia и Microsoft могли бы оптимизировать производительность и качество, если бы у них было собственное приложение вместо того, чтобы полагаться на веб-стандарты, а в случае с iOS — на движок браузера WebKit, поскольку Apple требует, чтобы все браузеры на iOS использовали его.
Исходя из запуска Luna можно сделать вывод, что у компании получилось настроить всё должным образом, чтобы положиться на работу в веб-приложении. Таким образом Amazon открывает дверь другим конкурентам в сферу облачного гейминга на iOS в обход ограничений App Store.
Что такое Amazon Luna?
Luna — это, как и упоминалось выше, облачный игровой сервис. Точной даты запуска у него пока нет, поскольку компания его только что анонсировала, но некоторые пользователи в США смогут записаться на участие в раннем доступе. О запуске платформы в других странах пока неизвестно.
Облачный игровой сервис от Amazon работает в качестве подписки на доступ к библиотеке игр с разными каналами, которые будут различаться каталогами. Подписка на основной канал Luna+ обойдется пользователям в 5,99 долларов за месяц использования. В него входит более 100 проектов, среди которых Resident Evil 7, Control, A Plague Tale: Innocence и Metro Exodus. Amazon обещает регулярно пополнять библиотеку новыми тайтлами.
Сообщается, что на старте игры будут запускаться в разрешении до 1080p, а поддержку 4K с 60 FPS добавят позднее. Любую доступную в сервисе игру можно будет запустить прямо с потокового сервиса Twitch во время просмотра стрима. Количество потребляемого трафика при этом составит около 10 ГБ за час.Также в продажу за 49,99 долларов поступит оригинальный контроллер Amazon Luna, который, по словам производителя, подключается напрямую к сервису, а показатель задержки ввода составляет около 17-30 мс. Сервис Luna будет доступен на ПК (Windows 10), Mac (OSX 10.13+), устройствах FireTV, а также из браузеров Chrome (на ПК или Mac) и Safari (на iPhone и iPad). Версию для Android обещают запустить позднее.
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Amazon Luna для iOS — это не совсем привычное приложение. Оно никогда не появится в App Store, да и ему это не требуется. Luna — это прогрессивное веб-приложение (PWA), которое, если коротко, представляет собой упаковку для сайта. Ярлык такого приложения можно устанавливать на рабочий стол и запускать без браузера.
Такой формат освобождает Luna от правил App Store. Apple об этом в курсе и недавно упоминала об этом в обновленных правилах своего магазина по поводу облачных игровых сервисов.
4.9 Стриминг видеоигр
Потоковые игры разрешены до тех пор, пока придерживаются всех принципов — например, каждое обновление игры должно быть представлено на рассмотрение, разработчикам необходимо заполнить все необходимые метаданные для поиска. Конечно, всегда можно воспользоваться интернетом или веб-приложениями, чтобы охватить всех пользователей за пределами App Store.
Таким образом получается, что Amazon использует обходной путь? Не удивительно. А вот, что действительно странно, почему Google, Microsoft и Nvidia не воспользовались подобной лазейкой.
Браузеры уже на протяжении 10 лет способны стримить AAA-игры. Сервис Google Stadia запускался с поддержкой Chromebook и браузера Chrome, но также он доступен в виде приложения на Android, которое не может быть выпущено на iOS из-за ограничений Apple. Также стоит отметить, что GeForce Now от Nvidia недавно стал доступен на Chromebook с помощью специальной версии веб-приложения.
Конечно, возникали вопросы к тому, насколько хорошо эти сервисы работают в браузере, особенно в отношении поддержки контроллеров. Возможно, Google, Nvidia и Microsoft могли бы оптимизировать производительность и качество, если бы у них было собственное приложение вместо того, чтобы полагаться на веб-стандарты, а в случае с iOS — на движок браузера WebKit, поскольку Apple требует, чтобы все браузеры на iOS использовали его.
Исходя из запуска Luna можно сделать вывод, что у компании получилось настроить всё должным образом, чтобы положиться на работу в веб-приложении. Таким образом Amazon открывает дверь другим конкурентам в сферу облачного гейминга на iOS в обход ограничений App Store.
Что такое Amazon Luna?
Luna — это, как и упоминалось выше, облачный игровой сервис. Точной даты запуска у него пока нет, поскольку компания его только что анонсировала, но некоторые пользователи в США смогут записаться на участие в раннем доступе. О запуске платформы в других странах пока неизвестно.
Облачный игровой сервис от Amazon работает в качестве подписки на доступ к библиотеке игр с разными каналами, которые будут различаться каталогами. Подписка на основной канал Luna+ обойдется пользователям в 5,99 долларов за месяц использования. В него входит более 100 проектов, среди которых Resident Evil 7, Control, A Plague Tale: Innocence и Metro Exodus. Amazon обещает регулярно пополнять библиотеку новыми тайтлами.
Сообщается, что на старте игры будут запускаться в разрешении до 1080p, а поддержку 4K с 60 FPS добавят позднее. Любую доступную в сервисе игру можно будет запустить прямо с потокового сервиса Twitch во время просмотра стрима. Количество потребляемого трафика при этом составит около 10 ГБ за час.
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Молодцы.