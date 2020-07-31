Amazon получила разрешение на реализацию проекта Kuiper от Федеральной комиссии по связи США (FCC). В рамках этой инициативы компания планирует вывести на орбиту 3236 спутника для запуска глобальной сети широкополосного доступа к интернету.
Таким образом Amazon хочет конкурировать со SpaceX Илона Маска в сегменте спутникового интернета. Секретарь FCC Марлен Дортч (Marlene Dortch) прокомментировала одобрение заявки: «Выдача разрешения для Kuiper поспособствует продвижению общественного интереса к системам доступности высокоскоростного широкополосного интернета для потребителей, правительства и предприятий».
Сообщается, что Amazon запустит спутниковую систему на околоземную орбиту в пять этапов. Интернет станет доступен после вывода 578 спутников. В технической документации Kuiper содержится информация, что доступ к широкополосной сети будет осуществляться с помощью частоты в диапазоне Ka. По словам компании, в проект будет инвестировано более 10 миллиардов долларов.
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