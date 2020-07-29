





Глава AMD Лиза Су рассказала во время отчета о прибыли за второй квартал о запуске долгожданных продуктов, которые запланированы в 2020 году. В первую очередь это затрагивает 7-нм процессоры на основе архитектуры Zen 3 и видеокарты RDNA 2 (или «Big Navi»). Она также сообщила, что компания начала отгрузку чипов для консолей следующего поколения — PS5 и Xbox Series X. По её словам, они выйдут в праздничный период 2020 года.Это довольно плохая новость для Intel, которая недавно потерпела несколько серьезных неудач. Ранее компания объявила, что откладывает запуск производства своих 7-нм процессоров до 2022 года. Помимо этого, Intel покидает в августе глава по оборудованию Венката Рендучинтала.Су поделилась, что успех AMD за последний квартал был достигнут благодаря её мобильным процессорам Ryzen 4000, которыми оснащаются большинство ноутбуков, предлагающие большую мощность и длительное время автономной работы за умеренную стоимость.