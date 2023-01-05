AMD Apple CES 2023

AMD представила новый чип Ryzen. Он круче чем Apple Silicon, но без хитрости не обошлось

Олег

AMD


Компания AMD представила семейство новых чипов для ультрабуков и сравнила его с SoC от Apple. Об этом сообщает MacRumors.

Согласно источнику, релиз процессора от «команды красных» состоялся на выставке CES 2023. Компания AMD представила линейку своих фирменных чипов нового поколения — Ryzen 7040. Они созданы для ультратонких ноутбуков и основаны на 4-нм техпроцессе.

Самым производительным «камнем» в семействе стал восьмиядерный Ryzen 9 7940HS, с форсированной частотой до 5,2 ГГц. Во время презентации генеральный директор AMD Лиза Су неоднократно проводила сравнения с SoC Apple Silicon и рассказывала, насколько отстают «яблочные» чипы. 

AMD

Например, компания утверждает, что новый 7940HS на 34% быстрее чем Silicon M1 Pro в многопоточных рабочих процессах и на 20% быстрее чем Silicon M2 в задачах, связанных с ИИ. На слайдах AMD продемонстрировала скорость рендеринга объекта: чип 7940HS уверенно обошел Silicon M1 Pro и Intel Core i7 1280P. Компания заявила, что проводила сравнение на MacBook Pro с M1 Pro, 32 U, оперативной памяти и 1 ТБ SSD. 

AMD

Разумеется, в этом сравнении не обошлось без хитростей. Прежде всего, чипу Silicon M1 Pro уже больше года, а 7940HS выйдет «в массы» только в марте. Скорее всего, весной 2023 года мы уже увидим «камни» нового поколения — например, Silicon M2 Pro. Кроме того, M1 Pro и M2 — это не самые производительные SoC в линейке Apple; кажется, в AMD совсем забыли о существовании Silicon M1 Max, потому что на презентации он ни разу не упоминался. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

Dmitriy
+327
Dmitriy
А не забыли ли они, что у amd есть тоже более мощные процы? Да и сравнивать процы капитально разных архитектур — такое себе дело.
час назад в 23:23
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+155
Артём
ЗАВИСТЬ — самое что ни на есть паршивое чувство! До добра это ещё ни кого не доводило!
час назад в 23:33
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