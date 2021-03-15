Полиция США арестовала жительницу Пенсильвании Рафаэллу Споун по подозрению в злонамеренном создании и использовании deepfake-фото и видео. Об этом сообщает сайт Engadget, а также местные СМИ.
Согласно данным правоохранительных органов, Рафаэлла хотела помочь своей дочери и выгнать из школьного коллектива её соперниц. Для этого она посредством искусственного интеллекта создала фотографии и видео с лицами подростков. Созданные дипфейк-материалы изображали школьниц пьяными, курящими или обнаженными — этот «компромат» женщина с анонимного адреса отправила тренерам, а также самим жертвам. Сообщается, что Рафаэллу Споун выследили, сопоставляя данные её домашнего интернета с информацией, полученной с ресурсов для создания дипфейков, а также из её анонимных писем. Сейчас ей предъявлено обвинение в киберпреследовании детей и сопутствующими этому действиями. Меры против дочери Рафаэллы пока не принимались, так как не доказано, что она знала о планах матери.
Deepfake («глубокая подделка»)— это фотографии или видео, которые создаются искусственным интеллектом. Нейросети используют данные реальных людей, чтобы создать их цифровую копию — в последующем такие копии могут быть использованы злоумышленниками для обмана или шантажа. Многие социальные сети, например, Twitter, Facebook и TikTok, уже запретили публикацию дипфейков. Кроме того, существуют специальные технологии для выявления подделок. Однако создавать дипфейк-копии становится всё проще, и зачастую они настолько похожи на реальных персонажей, что у людей даже не возникает мысли проверять их на подлинность.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Источник:
Уверен, в нашей стране нет законов, которые бы это регулировали.
Читая новость не знаешь правда это или вымысел.