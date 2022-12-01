Citibank Пиратство

Американский банк «спиратил» российский софт и пользовался им, пока не поймали за руку

Олег

Citibank


Американский Citibank уличили в нелегальном использовании российского софта. Об этом пишут в CNews.

Согласно источнику, речь идет о программном обеспечении Smart IDReader от российских разработчиков Smart Engines. Это ПО позволяет распознавать документы, удостоверяющие личность. Ранее российское подразделение Citibank использовало его в корпоративных целях по лицензии, заключенной в 2020 году и действующей два года.

После истечения срока действия договора представители Smart Engines предложили Citibank-у продлить его, но финансовая организация отказалась. Спустя какое-то время к разработчикам Smart IDReader обратился один из сотрудников Citibank, чтобы проконсультироваться по работе софта. Оказалось, что всё это время банк продолжал пользоваться ПО на нелегальной основе.

Citibank проигнорировал претензию Smart Engines, после чего разработчики подали в суд, который доказал факт пиратства со стороны банка. При этом сумма взыскания в итоге составила 500 тысяч рублей, хотя по иску юристы требовали 5 млн рублей. 

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Источник:
CNews
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Комментарии

+46
ProLogic6
все одинаковые. хотя в рашен офисе сидят рашен люди так что всё как обычно
час назад в 10:07
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Ckor_30
+611
Ckor_30
И повёл себя как Людвиг Аристархович когда навалил под дверью и сказал что что что …
час назад в 10:32
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