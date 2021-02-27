Американский магазин Milwaukee PC, торгующий компьютерами уже более 25 лет, опубликовал полную линейку процессоров Intel Core 11-ого поколения (Rocket Lake-S) с указанием цен. Напомним, что эти процессоры будут совместимы с большинством дорогих плат на текущем сокете LGA1200, также порадуют приростом производительности на 19% благодаря новой архитектуре Cypress Cove, поддержкой памяти DDR4-3200 и PCIe 4.0, новой интегрированной графикой Xe и умением работать с векторными инструкциями AVX-512.
Увы, но компания Intel считает, что за такие нововведения придется заплатить больше. Так, новый 8-ядерный топ, Core i9-11900K, обойдется в 599 долларов, то есть на 20% дороже предшественника в лице 10-ядерного Core i9-10900K с местами даже большей производительностью. Увеличение стоимости младших CPU также есть, хотя и менее заметное: например, 6-ядерный Core i5-11400F, который в теории может стать заменой бестселлеру Core i5-10400F, стоит на 23 доллара или 14% дороже. Подорожание коснулось абсолютно всех новых процессоров, и оно колеблется от 10 до 20%.
Если сравнивать новые Rocket Lake-S с решениями от AMD, то тут не все так однозначно: например, за 8-ядерный Ryzen 7 5800X, который показывает схожую с Core i9-11900KF производительность, просят на внушительные 130 долларов меньше. А вот 6-ядерный Ryzen 5 5600X стоит на 20 долларов дороже, чем аналогичный по производительности Core i5-11600KF.
Intel обещает выпустить новые процессоры уже в следующем месяце, и, по данным MSI, это произойдет в конце марта. Также стоит отметить, что это будет вторая и последняя линейка процессоров компании на сокете LGA1200: 12-ое поколение будет требовать уже нового сокета LGA1700.
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