





Компания Counterpoint Research опубликовала аналитический отчет по продажам смартфонов в США за 2020-й год. По этим данным, в декабре прошлого года было продано 14,9 миллиона смартфонов, из которых на Apple пришлось 64 процента. Это означает, что покупателями было приобретено около 9,54 миллиона iPhone и купертиновцы на внутреннем рынке значительно опережают конкурентов.У Samsung были довольно хорошие продажи серии Galaxy S20 во тором и третьем квартале 2020-го года. Доля рынка южнокорейской компании снизилась к концу прошлого года с 33 до 20 процентов. Samsung продала около 2,98 миллиона смартфонов в США за декабрь. Третье место в отчете заняла LG, продавшая 1,19 миллиона единиц. По данным Counterpoint Research, у Apple наблюдается рост по сравнению с прошлом годом с 49 до 64 процентов, что не могло не повлиять на продажи других производителей.Неважно дела обстоят у Google с продажей линейки смартфонов Pixel. Глядя на отчет, складывается ощущения, что компания не заинтересована в своих мобильных устройствах. Что касается других производителей, то, судя по всему, ZTE полностью лишилась американского рынка из-за санкций, а у Motorola и Alcatel дела обстоят неважно. У последних двух были довольно крупные доли в декабре 2019 года, но годом позднее они очень сильно сократились.