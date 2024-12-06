Американцы попытались через суд наказать Apple за жадность, но влетели на кругленькую сумму

На этой неделе Апелляционный суд девятого округа США отклонил коллективный иск пользователей iPhone, которые утверждали, что Apple незаконно вынуждала их платить за iCloud.
В постановлении три судьи девятого округа заявили, что истцы не смогли доказать необходимость в использовании платных тарифов. Представители закона считают, что пользователи вполне могут сократить свою выгрузку в облако, чтобы укладываться в 5 ГБ iCloud. Судьи также добавили, что клиенты могут отключить iCloud в любое время.
Самое интересное, что впервые дело отклонили ещё весной 2022 года, но истцы решили подать апелляцию. Теперь на них легли все судебные издержки, а за iCloud всё же придётся платить.
А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides