Американцы попытались через суд наказать Apple за жадность, но влетели на кругленькую сумму

Фархад



На этой неделе Апелляционный суд девятого округа США отклонил коллективный иск пользователей iPhone, которые утверждали, что Apple незаконно вынуждала их платить за iCloud.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Истцы заявляют, что компания обманывала, заставляя их покупать устройства с поддержкой iCloud, с целью подсадить на подписку. Якобы, Apple вводила их в заблуждение, предоставляя бесплатный лимит iCloud в 5 ГБ, которого на деле ни на что не хватает. В иске также говорится, что пользователи быстро превышают этот лимит, а затем просто вынуждены платить за дорогие тарифные планы. К слову, в США цены на ежемесячный iCloud варьируются от $0,99 за 50 ГБ до $60 за 12 ТБ в месяц.

В постановлении три судьи девятого округа заявили, что истцы не смогли доказать необходимость в использовании платных тарифов. Представители закона считают, что пользователи вполне могут сократить свою выгрузку в облако, чтобы укладываться в 5 ГБ iCloud. Судьи также добавили, что клиенты могут отключить iCloud в любое время.

Самое интересное, что впервые дело отклонили ещё весной 2022 года, но истцы решили подать апелляцию. Теперь на них легли все судебные издержки, а за iCloud всё же придётся платить.
А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
3
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
MacRumors
Cсылки по теме:
Apple гениальна: iPhone порвал конкурентов и завоевал весь мир благодаря своей... коробке. Хочется открыть и невозможно выбросить!
Все нововведения в iOS 18.2 Release Candidate
Бюджетные SSD для Mac Studio появятся уже в 2025 году

Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Шухрат
+64
Шухрат
Уже не знаю до чего до.баться.
Скоро подадут иск со словами "Apple подсадила нас на свою экосистему и заставляет покупать iPhone и Mac".
час назад в 22:04
#

Читайте также