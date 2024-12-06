Американцы попытались через суд наказать Apple за жадность, но влетели на кругленькую сумму







На этой неделе Апелляционный суд девятого округа США отклонил коллективный иск пользователей iPhone, которые утверждали, что Apple незаконно вынуждала их платить за iCloud. На этой неделе Апелляционный суд девятого округа США отклонил коллективный иск пользователей iPhone, которые утверждали, что Apple незаконно вынуждала их платить за iCloud. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

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Истцы заявляют, что компания обманывала, заставляя их покупать устройства с поддержкой iCloud, с целью подсадить на подписку. Якобы, Apple вводила их в заблуждение, предоставляя бесплатный лимит iCloud в 5 ГБ, которого на деле ни на что не хватает. В иске также говорится, что пользователи быстро превышают этот лимит, а затем просто вынуждены платить за дорогие тарифные планы. К слову, в США цены на ежемесячный iCloud варьируются от $0,99 за 50 ГБ до $60 за 12 ТБ в месяц.В постановлении три судьи девятого округа заявили, что истцы не смогли доказать необходимость в использовании платных тарифов. Представители закона считают, что пользователи вполне могут сократить свою выгрузку в облако, чтобы укладываться в 5 ГБ iCloud. Судьи также добавили, что клиенты могут отключить iCloud в любое время.Самое интересное, что впервые дело отклонили ещё весной 2022 года, но истцы решили подать апелляцию. Теперь на них легли все судебные издержки, а за iCloud всё же придётся платить.