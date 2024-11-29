Американцы устали от «повестки»: реклама Apple с традиционными ценностями бьет рекорды просмотров

Недавно мы писали о свежем рекламном ролике от Apple, посвященном новым функциям AirPods. Помимо трогательного сценария это видео отличается неожиданной «традиционностью» — зрители отмечают, что компания решила не следовать трендам и все персонажи как будто вышли из 2010-х.
Зрители наперебой обсуждают ролик в соцсетях и отмечают, что он не соответствует нынешней западной «повестке»: все персонажи в нём имеют белый цвет кожи и традиционную ориентацию. В комментариях к посту Кука англоязычная аудитория положительно оценила такие вайбы. Люди пишут, что Apple сняла «самую лучшую рекламу в поддержку родительства в истории США» и что «просемейная культурная революция уже наступила».
А кто-то даже восклицает «Наконец-то нормальность!»
Компанию на все лады хвалят за неожиданную приверженность традиционным ценностям. «Заботьтесь о вещах, которые имеют значение» — так выскахался один из зрителей нового ролика.