Американцы устали от «повестки»: реклама Apple с традиционными ценностями бьет рекорды просмотров

Олег


Недавно мы писали о свежем рекламном ролике от Apple, посвященном новым функциям AirPods. Помимо трогательного сценария это видео отличается неожиданной «традиционностью» — зрители отмечают, что компания решила не следовать трендам и все персонажи как будто вышли из 2010-х.

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Ролик Heartstrings («Струны души») повествует о новой функции AirPods Pro 2 — режиме слухового аппарата, а также о том, как новейшие технологии помогает людям в современном мире. Видео буквально взорвало интернет: в YouTube всего за сутки его посмотрели 1,3 млн раз, а твит Тима Кука с ним набрал более 14 млн просмотров.





Зрители наперебой обсуждают ролик в соцсетях и отмечают, что он не соответствует нынешней западной «повестке»: все персонажи в нём имеют белый цвет кожи и традиционную ориентацию. В комментариях к посту Кука англоязычная аудитория положительно оценила такие вайбы. Люди пишут, что Apple сняла «самую лучшую рекламу в поддержку родительства в истории США» и что «просемейная культурная революция уже наступила».



А кто-то даже восклицает «Наконец-то нормальность!»


Компанию на все лады хвалят за неожиданную приверженность традиционным ценностям. «Заботьтесь о вещах, которые имеют значение» — так выскахался один из зрителей нового ролика. 

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