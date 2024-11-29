Американцы устали от «повестки»: реклама Apple с традиционными ценностями бьет рекорды просмотров



Недавно мы Недавно мы писали о свежем рекламном ролике от Apple, посвященном новым функциям AirPods. Помимо трогательного сценария это видео отличается неожиданной «традиционностью» — зрители отмечают, что компания решила не следовать трендам и все персонажи как будто вышли из 2010-х. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Ролик Heartstrings («Струны души») повествует о новой функции AirPods Pro 2 — режиме слухового аппарата, а также о том, как новейшие технологии помогает людям в современном мире. Видео буквально взорвало интернет: в YouTube всего за сутки его посмотрели 1,3 млн раз, а твит Тима Кука с ним набрал более 14 млн просмотров.Зрители наперебой обсуждают ролик в соцсетях и отмечают, что он не соответствует нынешней западной «повестке»: все персонажи в нём имеют белый цвет кожи и традиционную ориентацию. В комментариях к посту Кука англоязычная аудитория положительно оценила такие вайбы. Люди пишут, что Apple сняла «самую лучшую рекламу в поддержку родительства в истории США» и что «просемейная культурная революция уже наступила».

А кто-то даже восклицает «Наконец-то нормальность!»Компанию на все лады хвалят за неожиданную приверженность традиционным ценностям. «Заботьтесь о вещах, которые имеют значение» — так выскахался один из зрителей нового ролика.