Аналитик призывает не ждать AirPods Pro 3 в этом году







Гонконгский аналитик GF Securities Джеффа Пу внезапно поделился дорожной картой с релизами новых продуктов Гонконгский аналитик GF Securities Джеффа Пу внезапно поделился дорожной картой с релизами новых продуктов Apple , согласно которому AirPods Pro 3-го поколения выйдут в 2026 году. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

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Это противоречит более ранним прогнозам о выходе гарнитуры осенью 2025 года. Ещё в феврале журналист Марк Гурман из Bloomberg сказал, что новые AirPods с функцией мониторинга сердечного ритма выйдут «через несколько месяцев», что предполагает запуск до конца 2025 года. Кроме того, в коде бета-версии iOS 26 уже появились ссылки на AirPods Pro 3.Тем не менее недавно другой аналитик Мин-Чи Куо также заявил, что AirPods не получат значительных обновлений до 2026 года. Видимо, он тоже предполагает перенос релиза на следующий год.Согласно дорожной карте продуктов Пу, Apple сосредоточится на другом оборудовании в 2025 году. Ожидается, что компания выпустит Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 и смарт-экран HomePad. В 2026 году прогнозируется запуск AirPods Pro 3 вместе с Apple Watch Series 12 и обновлённым Vision Pro.