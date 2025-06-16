Аналитик призывает не ждать AirPods Pro 3 в этом году

Фархад

AirPods

Гонконгский аналитик GF Securities Джеффа Пу внезапно поделился дорожной картой с релизами новых продуктов Apple, согласно которому AirPods Pro 3-го поколения выйдут в 2026 году.

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Это противоречит более ранним прогнозам о выходе гарнитуры осенью 2025 года. Ещё в феврале журналист Марк Гурман из Bloomberg сказал, что новые AirPods с функцией мониторинга сердечного ритма выйдут «через несколько месяцев», что предполагает запуск до конца 2025 года. Кроме того, в коде бета-версии iOS 26 уже появились ссылки на AirPods Pro 3.

Тем не менее недавно другой аналитик Мин-Чи Куо также заявил, что AirPods не получат значительных обновлений до 2026 года. Видимо, он тоже предполагает перенос релиза на следующий год.

Apple

Согласно дорожной карте продуктов Пу, Apple сосредоточится на другом оборудовании в 2025 году. Ожидается, что компания выпустит Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 и смарт-экран HomePad. В 2026 году прогнозируется запуск AirPods Pro 3 вместе с Apple Watch Series 12 и обновлённым Vision Pro.
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Источник:
MacRumors
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