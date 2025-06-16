Аналитик призывает не ждать AirPods Pro 3 в этом году

Гонконгский аналитик GF Securities Джеффа Пу внезапно поделился дорожной картой с релизами новых продуктов Apple, согласно которому AirPods Pro 3-го поколения выйдут в 2026 году.
Тем не менее недавно другой аналитик Мин-Чи Куо также заявил, что AirPods не получат значительных обновлений до 2026 года. Видимо, он тоже предполагает перенос релиза на следующий год.
Согласно дорожной карте продуктов Пу, Apple сосредоточится на другом оборудовании в 2025 году. Ожидается, что компания выпустит Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 и смарт-экран HomePad. В 2026 году прогнозируется запуск AirPods Pro 3 вместе с Apple Watch Series 12 и обновлённым Vision Pro.
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