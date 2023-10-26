Аналитика VK: 40% пользователей записывают голосовые, а самые активные отправляют больше ста сообщений в неделю
Артем Фунтиков —
VK Мессенджер изучил любителей аудиосообщений. С начала 2023 года 39 млн человек отправили 13,2 млрд голосовых сообщений.
Стало известно, что 40% пользователей VK Мессенджера отправляли голосовые сообщения в этом году. Самые активные в среднем записывают 107 таких сообщений в неделю. Женщины используют голосовые чаще, чем мужчины, — они отправляют 60% таких сообщений. Самое длинное аудиосообщение записал мужчина — на 356 минут, от женщины самое длинное составило 300 минут.
Половина получателей аудиосообщений пользуются функцией расшифровки в текст. Пользователи читают треть полученных голосовых сообщений. Мужчины и женщины используют функцию расшифровки в равной степени — 49% и 51% соответственно. 55% аудиосообщений отправляют молодые люди 18–24 лет, и среди них наиболее популярна расшифровка полученных. 20% отправленных голосовых — от подростков 14–17 лет, 18% — от людей 25–34 лет.
Голосовые сообщения чаще отправляют с Android-смартфонов — 56%, с iOS — 44%. Больше всего аудиосообщений отправляют владельцы Xiaomi Redmi 9C, второе и третье места занимают Samsung Galaxy A32 и Samsung Galaxy A51. Расшифровывают в текст больше сообщений с iOS — 54% против 46% на Android. Самые популярные модели — iPhone 11, iPhone XR и iPhone 13.
В топ регионов по количеству отправленных аудиосообщений вошли Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Новосибирская область и Челябинская область.
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Комментарии
Интересный, вы конечно человек.. я заплатил за устройство, где есть такая опция и мне удобно, что же получается не пользоваться опцией, которая доступна в аппарате за мои кровные, только потому, что кому то не нравится?🤦♂️ Как минимум глупо!
26 октября 2023 в 14:40
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Таки отправляйте, я же не против. Но мне, точно — один раз😂
26 октября 2023 в 16:35
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Интересный Вы, конечно, человек... Мне нравятся помидоры по утрам кушать, а Вам, к примеру, пельмени — что скажите, если до последнего буду Вам подсовывать томаты? К слову, у Вас на них отвращение, тк приходится чистить шкурку, вынимать зёрнышки и пытаться не обляпаться красящим соком Вашу белоснежную рубаху.
Войс подразумевает напряг, чтобы было относительно тихо, звук тлф на плюс поднять (у меня всегда 🔇, чтобы реклама не орала), проматерить, что потом опустить его забыл и реклама разбудила кота. Переслушать 3-17 раз, ибо записывающий бубнить только может.
Ну и пользуйтесь на здоровье, но без меня ;)
Войс подразумевает напряг, чтобы было относительно тихо, звук тлф на плюс поднять (у меня всегда 🔇, чтобы реклама не орала), проматерить, что потом опустить его забыл и реклама разбудила кота. Переслушать 3-17 раз, ибо записывающий бубнить только может.
Ну и пользуйтесь на здоровье, но без меня ;)
26 октября 2023 в 17:44
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Ну вы конечно раздули! Ещё раз речь идёт о том, что я заплатил за устройство и с комфортом буду пользоваться всеми заложенными функциями, также и с едой, как мне можно подсовывать, если я закажу себе пельмени, за свои деньги? а вы будете мне помидоры подсовывать? Может сначала перестанете сравнивать опу с пальцем?
26 октября 2023 в 20:10
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Попробуйте научиться слышать (это не одно и тоже с "слушать") людей. Пока лишь ЧСВ раньше Вас заходит в комнату
Вчера в 18:54
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Видимо это тот тип людей, которые:
Слушают музыку в общественном месте с динамиков телефона, ведь они заплатили за телефон.
Надменно себя ведут с обслуживающим персоналом, ведь они платят за обслуживание.
Покупают мотоцикл и ставят «прямоток», выводя из себя пол района, ведь они заплатили за мотоцикл.
Суть не в том, что нельзя в принципе отправлять голосовые, а в уважении к другим. Что это за аргумент «заплатил кровные за эту функцию»? Это даже звучит абсурдно. Зачем продолжать слать голосовые собеседнику, если ему некомфортно такая форма общения.
Слушают музыку в общественном месте с динамиков телефона, ведь они заплатили за телефон.
Надменно себя ведут с обслуживающим персоналом, ведь они платят за обслуживание.
Покупают мотоцикл и ставят «прямоток», выводя из себя пол района, ведь они заплатили за мотоцикл.
Суть не в том, что нельзя в принципе отправлять голосовые, а в уважении к другим. Что это за аргумент «заплатил кровные за эту функцию»? Это даже звучит абсурдно. Зачем продолжать слать голосовые собеседнику, если ему некомфортно такая форма общения.
26 октября 2023 в 21:00
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