Аналитика VK: 40% пользователей записывают голосовые, а самые активные отправляют больше ста сообщений в неделю

VK Мессенджер изучил любителей аудиосообщений. С начала 2023 года 39 млн человек отправили 13,2 млрд голосовых сообщений.Стало известно, что 40% пользователей VK Мессенджера отправляли голосовые сообщения в этом году. Самые активные в среднем записывают 107 таких сообщений в неделю. Женщины используют голосовые чаще, чем мужчины, — они отправляют 60% таких сообщений. Самое длинное аудиосообщение записал мужчина — на 356 минут, от женщины самое длинное составило 300 минут.Половина получателей аудиосообщений пользуются функцией расшифровки в текст. Пользователи читают треть полученных голосовых сообщений. Мужчины и женщины используют функцию расшифровки в равной степени — 49% и 51% соответственно. 55% аудиосообщений отправляют молодые люди 18–24 лет, и среди них наиболее популярна расшифровка полученных. 20% отправленных голосовых — от подростков 14–17 лет, 18% — от людей 25–34 лет.Голосовые сообщения чаще отправляют с Android-смартфонов — 56%, с iOS — 44%. Больше всего аудиосообщений отправляют владельцы Xiaomi Redmi 9C, второе и третье места занимают Samsung Galaxy A32 и Samsung Galaxy A51. Расшифровывают в текст больше сообщений с iOS — 54% против 46% на Android. Самые популярные модели — iPhone 11, iPhone XR и iPhone 13.В топ регионов по количеству отправленных аудиосообщений вошли Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Новосибирская область и Челябинская область.