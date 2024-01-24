Аналитики Авито выяснили, для чего россияне используют нейросети

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

«Нейросети отлично помогают в быту: благодаря технологиям, мы знаем, когда приедет доставка, можем быстро подобрать фильм на вечер или перевести сложный текст. Здорово, что современными технологиями пользуются по всей стране. Это подтверждает, что нейросети прочно вошли в нашу жизнь и сопровождают нас во всех ИТ-продуктах, они научились быть умелыми невидимыми помощниками без которых уже сложно представить жизнь. Например, пользователи даже не замечают, что рекомендательные ленты подстраиваются под интересы и магически предлагают подходящий контент: почти половина сделок на Авито происходит, благодаря корректным рекомендациям объявлений», — комментирует Андрей Рыбинцев, Директор по данным в Авито.

Создание изображения (39%);

Создание текста (30%);

Составление подборок/рекомендаций фильмов, музыки и т.д. (23%).

«Нейросети уже незаменимы в бизнесе, они решают трудозатратные задачи и помогают перераспределять ресурсы. Более 150 ML-моделей, анализирующих текст и видео, модерируют 99% объявлений на Авито, человек подключается только в случае сложных ситуаций. Сейчас компаниям нужно сфокусироваться на развитии компетенций сотрудников и доступности готовых решений, чтобы даже небольшие бизнесы имели возможность воспользоваться технологиями ИИ» , — добавляет Андрей Рыбинцев, Директор по данным в Авито.

Аналитический центр Авито выяснил, в каких целях россияне прибегают к использованию ИИ. Согласно опросу, 59% респондентов используют пользуются нейросетями для развлечения, 33% для обучения и 26% для работы. При этом женщины чаще мужчин используют нейросети в обучении (35% против 31%), а мужчины активнее обращаются к ИИ в рабочих целях.По подсчётам аналитиков, только за последние 3 месяца к нейросетям обращался каждый третий россиянин (38%). Из них 60% пользователей — люди в возрасте 18-24 лет. Причём населённость города на этот показатель никак не влияла. В среднем общий уровень информированности об ИИ по всей стране высокий. Ежедневно нейросетями пользовался каждый пятый респондент.Более молодое поколение россиян (18-24) используют нейросети для обучения в 47% случая, а в бытовых и медицинских целях — в 18% и 6%, соответственно.Почти 29% респондентов среднего возраста (25-34 лет) делегируют рабочие задачи нейросетям, а пользователи от 35 до 44 лет в 64% случаях используют ИИ в развлекательных целях. Аудитория от 54 лет и старше пользуется нейросетями для бытовых (17%), финансовых (19%) и медицинских задач.Ключевые задачи, для которых россияне используют нейросети:Согласно опросу, мужчины чаще женщин генерируют идеи с помощью нейросетей в рабочих вопросах (18%/14%), в то время как женщины активнее составляют резюме (13%/9%) и план своего обучения (10%/7%).В число самых любимых нейросетей россиян вошли YandexGPT (56%), ChatGPT (29%) и другие.