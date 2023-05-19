Аналитики подсчитали себестоимость VR-шлема Apple. Это в три раза дороже iPhone 14 Pro Max

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В преддверии ожидаемого анонса первой гарнитуры смешанной реальности Apple в сети появилась информация о стоимости её комплектующих.Китайские аналитики из Wellsenn XR подсчитали, что каждая единица гарнитуры будет стоить Apple почти $1600. Это намного больше, чем тратят конкуренты. Согласно предполагаемому документу BoM, компоненты обходятся в $1400, а транспортировка и упаковка ещё в $200. Интересно, что в списке подсчётов указаны следующие характеристики: чип Apple M2, 12 ГБ оперативной памяти, SSD-накопитель на 512 ГБ, модули Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3 для быстрого беспроводного соединения.Самыми дорогими компонентами станут OLED-дисплеи — они будут стоить от $280 до $320 долларов за единицу. Система камер с 14 объективами обойдётся в $160. Для сравнения самые дорогие VR-шлемы от конкурентов обходятся в производстве не дороже $700.Учитывая, что Apple тратит около $500 на компоненты и сборку iPhone 14 Pro Max, а продаёт эти модели от $1099, несложно предположить во сколько компания оценит гарнитуру Reality Pro. Вполне вероятно, что в магазинах ценник составит $2999.