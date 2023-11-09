Аналитики подсчитали стоимость компонентов iPhone 15 Pro Max. Спойлер: он ненамного дороже прошлогоднего флагмана

Фархад
15 PM

Ведущие аналитики Counterpoint Research выяснили, сколько стоят компоненты базового смартфона iPhone 15 Pro Max, который Apple продаёт по $1199.

Согласно подсчётам, компоненты для модели с накопителем на 256 ГБ обходятся в $502. Это на $37,7 дороже, чем в случае с прошлогодним iPhone 14 Pro Max на 256 ГБ.

Сильнее всего подорожал чип — A17 Pro обходится на $30 дороже, чем A16 Bionic, из-за перехода на 3-нм техпроцесс.

Вторым дорогим компонентом стал телеобъектив с перископом — он стоит $25,1 (+34%).

Замыкает тройку самых ценных элементов iPhone 15 Pro Max корпус из титанового сплава, который на $7 дороже, чем рамки из нержавеющей стали.

Интересно, что Apple также удалось сэкономить на некоторых деталях, например, компания увеличила оперативную память с 6 до 8 ГБ в iPhone 15 Pro Max, но заплатила на $16,8 меньше. Дисплей нового iPhone также не изменился, но каждая единица обошлась на $4 дешевле.

Как видите, компоненты составляют всего 42% от розничной цены, но компания также закладывает в финальный прайс затраты на производство, доставку и маркетинг, не говоря уже о существенных тратах на исследования и разработки.
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Источник:
CP
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Комментарии

Pavel Nikiforov
+635
Pavel Nikiforov
И опять никто не учел накладные расходы, а именно они здорово накручивают цену 🤣
2 часа назад в 18:16
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st00p1dm0nkey
+4097
st00p1dm0nkey
Какая разница сколько он стоит в сумме компонентов, вам всё равно никто скидок с этим аргументом не даст 🙃
2 часа назад в 18:47
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+4321
Gabriel
Думаю что реальную стоимость комплектующих( в контексте объёмов закупок) мы не узнаем никогда.
Большинство реальных данных как правило просто не доступны.
час назад в 19:01
#
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