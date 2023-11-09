Аналитики подсчитали стоимость компонентов iPhone 15 Pro Max. Спойлер: он ненамного дороже прошлогоднего флагмана

Ведущие аналитики Counterpoint Research выяснили, сколько стоят компоненты базового смартфона iPhone 15 Pro Max, который Apple продаёт по $1199.Согласно подсчётам, компоненты для модели с накопителем на 256 ГБ обходятся в $502. Это на $37,7 дороже, чем в случае с прошлогодним iPhone 14 Pro Max на 256 ГБ.Сильнее всего подорожал чип — A17 Pro обходится на $30 дороже, чем A16 Bionic, из-за перехода на 3-нм техпроцесс.Вторым дорогим компонентом стал телеобъектив с перископом — он стоит $25,1 (+34%).Замыкает тройку самых ценных элементов iPhone 15 Pro Max корпус из титанового сплава, который на $7 дороже, чем рамки из нержавеющей стали.Интересно, что Apple также удалось сэкономить на некоторых деталях, например, компания увеличила оперативную память с 6 до 8 ГБ в iPhone 15 Pro Max, но заплатила на $16,8 меньше. Дисплей нового iPhone также не изменился, но каждая единица обошлась на $4 дешевле.Как видите, компоненты составляют всего 42% от розничной цены, но компания также закладывает в финальный прайс затраты на производство, доставку и маркетинг, не говоря уже о существенных тратах на исследования и разработки.