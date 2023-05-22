Анализы россиян протекли в открытый доступ



Хакеры взломали базу данных сети лабораторий «Ситилаб». Об этом пишет xaker.ru.



Согласно источнику, эксперты по кибербезопасности обнаружили в рунете образец базы данных сети клинико-диагностических лабораторий «Ситилаб». Неизвестный опубликовал часть архива весом 1,7 Тб — она содержит ФИО, номера телефонов, email-адреса, пол, даты рождения и даты регистрации на сайте «Ситилаб». А еще в базе есть результаты анализов и исследований на отсканированных страницах, сохраненных в PDF-формате.



Злоумышленники утверждают, что всего похищено 14 ТБ данных клиентов «Ситилаб». Сеть лабораторий пока не комментировала утечку.