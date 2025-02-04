Андрей Кучеренков назначен директором категории «Рабочие и линейные профессии» «Авито Работы»

Александр


Андрей Кучеренков присоединился к команде «Авито Работы» в роли директора категории «Рабочие и линейные профессии». В новой должности топ-менеджер будет отвечать за развитие одного из ключевых направлений платформы для поиска работы и сотрудников.

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«На данном этапе мы планируем усилить и закрепить позиции в сегменте рабочих и линейных профессий, развивая как существующие инструменты сервиса, так и внедряя новые технологические решения для работодателей и соискателей», — комментирует Андрей Кучеренков, директор категории «Рабочие и линейные профессии» «Авито Работы».

Андрей Кучеренков обладает обширным опытом управления цифровыми продуктами и развития бизнеса:

  • С 2016 по 2019 год Андрей Кучеренков работал в ПАО «МТС», где прошел путь от аналитика до руководителя подразделения в отделе продуктовой стратегии, участвовал в разработке стратегии цифровой трансформации компании и запуске стратегических партнерств с «Яндексом» и Google. 
  • С 2019 по 2022 год занимал позиции руководителя по стратегии и руководителя отдела вертикальных стратегий и роста в «Авито», где участвовал в разработке и реализации ключевых инициатив, направленных на трансформацию компании из классифицированной модели в транзакционную экосистему. 
  • До возвращения в «Авито» Андрей Кучеренков занимал позицию директора вертикали «Доставка» в inDrive, международном сервисе пассажирских перевозок, где отвечал за бизнес-подразделение доставки.
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Комментарии

Dmitriy
+1225
Dmitriy
А тут ныне интранет-портал Авито?
Вчера в 17:35
#
lonelysoul
+424
lonelysoul
Это равносильно тому, что на каком-нибудь кадровом ресурсе напишут статью про выпуск обновления iOS 18.3 😂

Вчера в 20:12
#
tellurian
+2130
tellurian
Вообще не понял смысл этой статьи тут.
К чему она на ресурсе?
Я спокойно отношусь к новостям про авито. Но эта новость тут причём?
Вчера в 21:57
#
Шухрат
+110
Шухрат
А кто это и зачем нам эта информация?
Сегодня в 04:16
#
+156
Nikodimus73
Сколько платит эта помойка за рекламу?
Если не секрет конечно)))
6 минут назад
#

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