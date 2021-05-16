



Журналист Джон Проссер опубликовал проморолик, в котором показаны особенности интерфейса следующей версии Android. Она будет анонсирована на следующей неделе — в рамках открытия конференции для разработчиков I/O.



Видео невысокого качества — вероятно, это «экранка», снятая на внутренней презентации Android 12 среди сотрудников Google. Тем не менее даже такой ролик позволяет составить впечатление о том, каким будет этот апдейт.



Судя по видео, в Android 12 значительно переработан и усовершенствован интерфейс и появятся широкие возможности для персонализации. Отличий от Android 11 очень много, по крайней мере визуальных. В видео говорится, что Android 12 привносит новый красивый интерфейс, усиленную защиту приватности, а также обеспечивает взаимодействие различных устройств пользователя.







Некоторые элементы интерфейса, показанные в видео, были перерисованы с более высоким качеством. Здесь мы видим часы, виджет плеера, погоду, уведомления и различные кнопки. Главная отличительная особенность всех этих элементов — закруглённость и отсутствие прямых углов и острых очертаний. Впрочем, перед нами стоковый Android, а производители вольны менять его интерфейс и возможности как им захочется, поэтому оболочки для смартфонов различных брендов могут выглядеть совершенно иначе.



Google уже выпустила несколько экспериментальных сборок Android 12 для разработчиков. Этим летом должна выйти стабильная бета-версия, а ближе к осени состоится официальный релиз обновления.









