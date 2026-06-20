Android 17 сломал дисплеи на смартфонах Pixel. И это только часть проблем

На днях компания Google выпустила общедоступную версию Android 17, но она начала преподносить неприятные сюрпризы владельцам устройств Pixel. Сначала пользователи начали жаловаться на проблемы с Wi-Fi и исчезающие виджеты на главном экране, но теперь появились сообщения о гораздо более серьезной неисправности. После установки новой версии системы некоторые смартфоны начали некорректно распознавать касания, что напрямую влияет на повседневное использование устройства.Первые жалобы появились на Reddit, а затем проблему заметили и журналисты Android Authority. Пользователи сообщают, что смартфоны могут регистрировать лишние нажатия, пропускать касания или путать направление свайпов. В отдельных случаях экран вообще перестает реагировать на прикосновения. Судя по сообщениям, сбой затрагивает разные модели Pixel, а информация о проблеме уже появилась в системе Google IssueTracker.Google знает о существовании ошибки и рекомендует очистить кэш Pixel Launcher через меню настроек. Однако многие владельцы устройств утверждают, что этот способ не помогает. Некоторые пользователи нашли временное решение: отключение функции «Плавный дисплей» с последующим повторным включением. Метод работает не у всех, но в ряде случаев позволяет вернуть нормальную работу сенсорного экрана.Учитывая количество уже обнаруженных проблем, владельцам Pixel, которые еще не успели перейти на Android 17, возможно, стоит немного подождать. Не исключено, что Google выпустит исправляющее обновление, которое устранит самые серьезные ошибки новой версии системы.