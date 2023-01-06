Android Auto получил масштабное обновление

Компания Google объявила о запуске своего нового интерфейса для Android Auto. Впервые обновление было продемонстрировано на конференции Google I/O в прошлом году.Кардинально обновленный пользовательский интерфейс будет сосредоточен на трех главных (по мнению Google) функциях: навигатор, общение и медиаконтент. Именно этими возможностями чаще всего пользуются люди за рулем.Интерфейс навигатора и карт переработан таким образом, что теперь водителю гораздо проще до него дотянуться. Новый макет Android Auto сконструирован таким образом, чтобы максимально хорошо адаптироваться под любой размер экрана головного устройства автоматически. Что касается медиаплеера, то теперь он стал очень похож на штатный плеер Android 13, благодаря чему управление музыкой будет более интуитивным и привычным. В его окне водитель увидит, среди прочего, полосу воспроизведения и сможет перемещаться по ней, а также обложку трека.На экране всегда будет расположена панель задач, с помощью которой можно переключаться между приложениями и функциями. Уведомления будут отображаться в верхней части дисплея в виде баннеров, а отвечать на них и управлять медиасистемой без рук можно при помощи Google-ассистента.Google обещает, что в скором времени пользователи смартфонов Pixel и Samsung смогут совершать звонки через WhatsApp прямо внутри интерфейса Android Auto. Кроме того, в ближайшем будущем пользователь сможет делиться электронными ключами от машины не только между iPhone и Pixel, но и с некоторыми моделями Samsung Galaxy и Xiaomi.